Что смотреть на неделе в кино

"Паранормальное" — мистический хоррор о двух братьях, которые провели детство в загадочной секте конца света, откуда им удалось сбежать. Спустя много лет ребята получают видеопослание, побуждающее их вновь навестить свою бывшую "семью", которая готовится к "пришествию". От стандартного хоррора в "Паранормальном" — лишь страх перед неизвестным. Сюжет предполагает различные трактовки, что, по мнению зрителей, уже успевших посмотреть кино, делает картину "фильмом не для всех". Это подтверждает и расхождение оценок зрителей и критиков. Последние почти единогласно дали фильму положительные оценки, в то время как зрители оценили кино в 6.0-6.6 баллов из 10.

"Паранормальное" придется по вкусу, прежде всего, тем, кто любит размышлять над увиденным и строить собственные теории. Тем же, кто хочет без особых забот расслабиться перед экраном, стоит обратить внимание на следующий фильм.

"Офисный беспредел" — комедийный хоррор, который отвечает на вопрос: что будет, если в погоне за эффективностью заставить сотрудников выпить запрещенный энергетик, который был разработан специально для армейских нужд. По версии авторов, разбираться с проблемой придется вечно опаздывающему на работу "раздолбаю", из-за очередной задержки избежавшему всеобщего офисного помешательства. Именно он и будет противостоять коллегам-монстрам. Помогать ему будут возлюбленная и пара друзей, которые чудом избежали обязательного "вливания" в себя ядовитого энергетика.

"Килиманджара" — приключенческая комедия с Для любителей российского кино на этой неделе в прокат выходит— приключенческая комедия с Ириной Старшенбаум и Павлом Прилучным в главных ролях. "Килиманджара" — история невесты, которая отправляется в Баку, на родину ее жениха, исчезнувшего в день свадьбы. В поисках любимого ей помогает разношерстная компания друзей. Легкий юмор, солнечные пейзажи Азербайджана, молодые и популярные актеры — все это делает фильм одной из главных отечественных комедий этого лета.

"Зои" — новый фильм Дрейка Доримуса, который уже успел зарекомендовать себя как одного из главных создателей современных инди-мелодрам (за его плечами — "Новизна", "Равные" и снятый на фотоаппарат "Как сумасшедший", в свое время получивший Гран-при главного фестиваля независимого кино "Сандэнс"). Новый фильм Доримуса с — новый фильм Дрейка Доримуса, который уже успел зарекомендовать себя как одного из главных создателей современных инди-мелодрам (за его плечами — "Новизна", "Равные" и снятый на фотоаппарат "Как сумасшедший", в свое время получивший Гран-при главного фестиваля независимого кино "Сандэнс"). Новый фильм Доримуса с Леа Сейду и Юэном МакГрегором в главных ролях — романтическая драма про ученых, работающих над созданием специальных роботов-андроидов, которые призваны избавить человечество от проблемы одиночества. В процессе работы им предстоит выяснить, возможно ли измерить любовь в цифрах, и решить для самих себя, стоят ли идеальные отношения с роботом отказа от человеческих (пусть и заведомо обреченных на провал).