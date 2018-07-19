Почему у Бенедикта Камбербэтча разные глаза и другие факты, которые вы вряд ли знали 

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Бенедикт Камбербэтч: «Девушек заводят мужчины, вынужденные подавлять свои страсти»В эксклюзивном интервью журналу «Телепрограмма» популярный актер поведал об отношениях с поклонницами, гонках на мотоцикле и стрессах в семейной жизниСамому необычному Шерлоку Холмсу в истории кино, как часто называют Бенедикта Камбербэтча, исполняется 42 года. Актер признается, что до сих пор любит почувствовать себя беззаботным тинейджером. Один неожиданный подарок он уже получил — по версии зоозащитной организации PETA он стал самым красивым веганом года. В день рождения звезды кино Teleprogramma.pro вспоминает самые интересные факты про него, многие из которых не знают даже поклонники актера.
Бенедикт Камбербэтч мог никогда не стать Шерлоком Холмсом. Во всяком случае, так уверяет британская пресса. Один из инсайдеров рассказал Daily Mirror, что на первом кастинге кандидатуру актера чуть не завернули, назвав его странным, малопривлекательным и даже уродливым. Особенно всех смутил характерный нос Камбербэтча. Кадр из сериала «Шерлок».
У Бенедикта Камбербэтча— гетерохромия, генетическое отклонение, при котором «радужки» правого и левого глаза обладают разной окраской. При определенном освещении заметно, что одна радужная оболочка имеет больше золотисто-зеленых «крапинок», чем другая. Аналогичное, только более ярко выраженное внешнее отклонение, было у Дэвида Боуи. На фото: Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер. Иcточник: Globallookpress.com Актер считается потомком короля Эдуарда III из династии Плантагенетов, правившей Англией в XII-XIV веках. Благородные предки Камбербэтча были рабовладельцами. Он рассказывала в интервью, как из-за этого факта семейной биографии мать в начале карьеры настойчиво советовала ему взять псевдоним. На фото: Бенедикт Камбербэтч в фильме «12 лет рабства». Иcточник: Globallookpress.com Многие привыкли видеть звезду «Шерлока Холмса» темноволосым, но природный цвет волос Бенедикта — русый с ярко выраженным рыжим отливом. В детстве его даже дразнили за это. Иcточник: Globallookpress.com Актер — экстремал и смельчак. В числе увлечений Камбербэтч — мотоциклы, парашюты, горные лыжи, подводное плавание. А в июне 2018 года британскую прессу обошла новость о том, что актер, став свидетелем того, как четверо хулиганов напали на курьера-велосипедиста, не раздумывая, бросился к бедняге на помощь. И заставил нападавших ретироваться! Иcточник: Globallookpress.com Камбербэтч любит готовить. При этом он не ест мяса, яиц и молочных продуктов, актер — убежденный веган. «Мой рацион преимущественно состоит из растений», — говорит звезда «Шерлока» и уверяет, что разнообразное растительное питание позволяет ему чувствовать себя прекрасно. Иcточник: Globallookpress.com Бенедикт Камбербэтч — большой фанат футбола. Болеет он за лондонский «Арсенал». На фото: актер на кинофестивале в Торонто, 2014 г. Иcточник: Globallookpress.com Незадолго до своего 30-летия Камбербэтч чуть не погиб. Во время съемок в сериале «Путешествие на край Земли» в Южной Африке вместе с актрисой Дениз Блэк и приятелем он отправился понырять с аквалангом — и по дороге на них напали бандиты. Актер уже мысленно начал прощаться с жизнью, но использовал всю силу убеждения, чтобы объяснить: если напавшие свяжут его и сунут в багажник, он умрет, и вместо выкупа у них будут одни проблемы. В итоге бандиты связали троицу — и бросили их на обочине. На фото: Бенедикт Камбербэтч в фильме «Путешествие на край Земли». Иcточник: Globallookpress.com