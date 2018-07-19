Почему у Бенедикта Камбербэтча разные глаза и другие факты, которые вы вряд ли знали

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Бенедикт Камбербэтч : «Девушек заводят мужчины, вынужденные подавлять свои страсти»В эксклюзивном интервью журналу «Телепрограмма» популярный актер поведал об отношениях с поклонницами, гонках на мотоцикле и стрессах в семейной жизниСамому необычному Шерлоку Холмсу в истории кино, как часто называют Бенедикта Камбербэтча, исполняется 42 года. Актер признается, что до сих пор любит почувствовать себя беззаботным тинейджером. Один неожиданный подарок он уже получил — по версии зоозащитной организации PETA он стал самым красивым веганом года. В день рождения звезды кино Teleprogramma.pro вспоминает самые интересные факты про него, многие из которых не знают даже поклонники актера.

Бенедикт Камбербэтч мог никогда не стать Шерлоком Холмсом. Во всяком случае, так уверяет британская пресса. Один из инсайдеров рассказал Daily Mirror, что на первом кастинге кандидатуру актера чуть не завернули, назвав его странным, малопривлекательным и даже уродливым. Особенно всех смутил характерный нос Камбербэтча. Кадр из сериала «Шерлок».