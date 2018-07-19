Владислав Жуковский был предан театру, в кино играл лишь эпизодические роли

У красноярского артиста Владислава Жуковского небольшая фильмография. В кино он сыграл немного ролей, в основном эпизодические. Из самых известных фильмов, где был занят Жуковский, называют четыре фильма.

В «Морозко» (1964) он сыграл разбойника, эпизод с его участием длится всего 2 минуты. Картина «Море в огне» (1970) рассказывает об обороне Севастополя. Будучи студентом училища им. Щепкина Жуковский сыграл в ней первого секретаря райкома комсомола.

В исторической эпопее «Емельян Пугачев» (1978) артист участвовал в съемках, но в массовке. В «Улицах разбитых фонарей»-4 (2001), которые снимались в Красноярске, артист тоже появляется в паре небольших эпизодов. Здесь Жуковский выступил в роли «Хозяина», который поручает бандиту по кличке «Камень» (его тоже играет красноярский артист Яков Алленов ) организовать убийство.

Вообще же Владислав Жуковский был предан театру. 39 лет он прослужил в драматическом театре им. Пушкина, где и сыграл огромное количество ролей, в том числе главных.

Заслуженный артист России Владислав Жуковский умер 17 июля 2018 года. Ему было 74 года. Прощание с актёром состоится в красноярском театре им. А. С. Пушкина в пятницу, 20 июля, с 12:00 до 14:00.