Шерлок Холмс и доктор Ватсон: выбираем лучший актерский дуэт

Василий Ливанов и Виталий Соломин Если вы знакомились с дуэтом Шерлока и Ватсона не по книгам Артура Конан Дойла, а по экранизациям этих книг, скорее всего, первой вы встретили именно эту пару.

Фото: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

В цикле из пяти телефильмов Игоря Масленникова 1979 — 1986 годов роль Шерлока Холмса исполнил Василий Ливанов, а роль доктора Ватсона — Виталий Соломин. Актера Василия Ливанова, известного бурным темпераментом, утвердили на роль благодаря стараниям режиссера. Масленников не сомневался, что из Ливанова получится отличный Шерлок Холмс. В 2006 году за роль Шерлока Холмса Василий Ливанов был принят в орден Британской империи.

Фото: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Актера на роль доктора Ватсона искали дольше, ведь в книгах его внешность не описала. Режиссеру понравилась архивная фотография Виталия Соломина с приклеенными усами — ему показалось, что так он похож на англичанина. Любопытно, что и вне площадки у актеров сложились дружеские отношения: Василий Ливанов и Виталий Соломин оставались друзьями до смерти Соломина в 2002 году. Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу Детективный боевик Гая Ричи вышел на экраны в 2009 году. Изначально Гай Ричи хотел рассказать историю молодого Шерлока Холмса, актер Роберт Дауни-младший казался ему слишком возрастным для этой роли. Однако узнав о готовящимся проекте, Роберт Дауни-младший сам предложил свою кандидатуру на роль Шерлолка Холмса. Фильм оказался успешным, и Warner Bros. заявила о производстве продолжения, сразу же утвердив Роберта Дауни-младшего на эту роль.

Фото: кадр из фильма «Шерлок Холмс»

Фото: кадр из фильма «Шерлок Холмс»

Взаимопонимание возникло и между исполнителями главных ролей — Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу часто говорят в интервью, что искренне наслаждались работой друг с другом. Бенедикт Камбербэтч Мартин Фримен Первый сезон британского телесериала «Шерлок» вышел в 2010 году. После безумного успеха проекта создатели продлили его еще на несколько сезонов — последний, четвертый, вышел в 2017 году.

Фото: кадр из сериала «Шерлок»

Во многом успех сериалу обеспечил дуэт талантливых актеров — Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена. Действие в сериале перенесено из викторианской эпохи в наше время — и воплощением современного Холмса стал актер Бенедикт Камбербэтч. Посчитав, что актер хорошо справляется с ролями эксцентричных и гениальных мужчин, создатели сериала, Стивен Моффат Марк Гэтисс пригласили его на роль Шерлока Холмса.

Фото: кадр из сериала «Шерлок»

Если в роли современного Шерлока Холмса создатели сериала видели только Бенедикта Камбербэтча, то с Джоном Ватсоном им пришлось помучаться, прежде чем они не пригласили на эту роль Мартина Фримена. Любопытно, что Джон Ватсон в телесериале появляется на экране без усов, вопреки устоявшемуся образу. Он отращивает их только в третьем сезоне, но вскоре сбривает из-за критики Шерлока и жены Мэри — своеобразная дань традиции и шутка от создателей сериала. В каноничном викторианском образе актеры появляются в новогоднем спецвыпуске — серии «Безобразная невеста». Джонни Ли Миллер и Люси Лью После феноменального успеха британского телесериала у зрителей, в 2012 году состоялась премьера американского сериала «Элементарно», где действие тоже перенесено в наше время, а кроме того, Джона Ватсона заменяет Джоан Ватсон. Сериал с Джонни Ли Миллером и Люси Лью в главных ролях тоже оказался успешным: в настоящее время идут съемки седьмого сезона.

Фото: кадр из сериала «Элементарно»

Однако то, что вызвало у один зрителей положительную реакцию, возмутило других: сериал ругают за чрезмерную отдаленность от оригинала — мол, мало того, что Джона заменили на Джоан, так еще и сюжет не дотягивает до остальных экранизаций. По уровню сложности дела, которые раскрывают герои Джонни Ли Миллер и Люси Лью уместнее смотрелись бы в сериале про жизнь копов, таких как «Касл» и «CSI: место преступления». Но не в истории про гениального детектива.

Как бы то ни было, решение создателей сериала заменить Джона на Джоан заслуживает внимания, это действительно свежее веяние в череде экранизаций знаменитых романов Артура Конан Дойла и импровизаций на тему. Предлагаем вам поучаствовать в опросе — какой из этих актерских дуэтов кажется вам наиболее удачным и интересным?