Ну, погоди, терминатор! и зомбиапокалипсис в Простоквашино: смотрите, каким крутыми стали советские мультфильмы

Мы думали, что после того, как художник Art Veider превратил героев русских народных сказок в персонажей постапокалиптического мира, нас уже ничем не удивить. Но мы ошиблись. Красноярский художник, известный под псеводнимом Helix, нарисовал постеры к альтернативным советским мультфильмам. «Ну, погоди!» стал «Терминатором», а в Простоквашино случился зомбиапокалипсис. Но что мы вам рассказываем, смотрите сами!

Ну, погоди!

Карлсон

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Казаки

Громозека, «Тайна третьей планеты»

Не секрет, что не все дети любят смотреть советские мультфильмы. Некоторым они кажутся скучными, неяркими и непонятными. Мама двоих детей подробно рассказала, почему ее малыши не смотрят старые добрые мультики нашего детства.

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