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Ну, погоди, терминатор! и зомбиапокалипсис в Простоквашино: смотрите, каким крутыми стали советские мультфильмы
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Ну, погоди, терминатор! и зомбиапокалипсис в Простоквашино: смотрите, каким крутыми стали советские мультфильмы 

Tlum.ru 19 июля 2018
Фото: Tlum.ru
Мы думали, что после того, как художник Art Veider превратил героев русских народных сказок в персонажей постапокалиптического мира, нас уже ничем не удивить. Но мы ошиблись. Красноярский художник, известный под псеводнимом Helix, нарисовал постеры к альтернативным советским мультфильмам. «Ну, погоди!» стал «Терминатором», а в Простоквашино случился зомбиапокалипсис. Но что мы вам рассказываем, смотрите сами!
Ну, погоди!
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Не секрет, что не все дети любят смотреть советские мультфильмы. Некоторым они кажутся скучными, неяркими и непонятными. Мама двоих детей подробно рассказала, почему ее малыши не смотрят старые добрые мультики нашего детства.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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