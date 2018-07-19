Чтобы показать фильм на фестивале, прокатного удостоверения не потребуют

Скоро режиссёрам, чтобы показать фильм на фестивале не нужно будет приобретать прокатное удостоверение. Условие для такой поблажки будет одно: лента должна будет демонстрироваться не позднее одного календарного года, следующего за тем, в течение которого фильм был создан.

Уточнено, что общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, должен составлять не более десяти дней.

Изменения предполагается внести в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации». Документ уже был принят Госдумой в первом чтении, а 19 июля палата должна его рассмотреть во втором чтении.

Сейчас показ кинофильмов возможен только после получения прокатного удостоверения, а иначе прокатчики должны будут заплатить штраф.

Равно как и организаторы проводимых на территории России кинофестивалей, поскольку там демонстрируются новые фильмы, у большинства из которых прокатных удостоверений нет. Дело в том, что режиссёры создают специальные версии для кинофестивалей, а когда фильм уже выходит в прокат, то получают для него удостоверение.

В законопроекте также уточняется понятие кинофестиваля. «Это культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы», — сказано в пояснительной записке к документу.

Кстати, только в 2014 году на территории РФ при государственной финансовой поддержке были проведены 60 кинофестивалей, из них 38 международных и 22 российских.

Как сказано в тексте законопроекта, документ вступит в силу по истечении трёх месяцев со дня его официального опубликования.