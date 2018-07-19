Чтобы показать фильм на фестивале, прокатного удостоверения не потребуют 

Скоро режиссёрам, чтобы показать фильм на фестивале не нужно будет приобретать прокатное удостоверение. Условие для такой поблажки будет одно: лента должна будет демонстрироваться не позднее одного календарного года, следующего за тем, в течение которого фильм был создан.
Уточнено, что общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, должен составлять не более десяти дней.
Изменения предполагается внести в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации». Документ уже был принят Госдумой в первом чтении, а 19 июля палата должна его рассмотреть во втором чтении.
Сейчас показ кинофильмов возможен только после получения прокатного удостоверения, а иначе прокатчики должны будут заплатить штраф.
Равно как и организаторы проводимых на территории России кинофестивалей, поскольку там демонстрируются новые фильмы, у большинства из которых прокатных удостоверений нет. Дело в том, что режиссёры создают специальные версии для кинофестивалей, а когда фильм уже выходит в прокат, то получают для него удостоверение.
В законопроекте также уточняется понятие кинофестиваля. «Это культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы», — сказано в пояснительной записке к документу.
Кстати, только в 2014 году на территории РФ при государственной финансовой поддержке были проведены 60 кинофестивалей, из них 38 международных и 22 российских.
Как сказано в тексте законопроекта, документ вступит в силу по истечении трёх месяцев со дня его официального опубликования.
Первый зампред думского Комитета по культуре Владимир Бортко ране отметил, что вместо предлагаемых правительством 10 дней стоит установить, что показывать фильм на кинофестивале без прокатного удостоверения надо максимум два раза.