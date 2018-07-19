Что за птица «Мимино»? Каким должен был быть финал знаменитого фильма

Эта роль была далеко не первой в фильмографии Вахтанга Кикабидзе , но всесоюзным любимцем он стал именно после «Мимино». Картина вышла на экраны в 1977 году — и вскоре уже вся страна напевала: «Чито гврито…» А ведь в знаменитом фильме Георгия Данелии многое могло быть по-другому. «Ничего особенного» Таким было рабочее название картины. Сюжет тоже изначально был другой. Вначале это была история про деревенскую девочку и пилота «кукурузника», который сочинял стихи и играл на трубе. Потом она трансформировалась — один из друзей Данелии рассказал ему забавную историю о сельском летчике, который после очередного рейса привязывал свой вертолет к дереву. Так в итоге появился Валико Мизандари, мечтатель Мимино. Фамилия была взята не с потолка. Валерианом Мизандари звали школьного учителя друга и соавтора Данелии, кинодраматурга Резо Габриадзе

Кадр из фильма «Мимино»

В этой роли режиссер видел только Вахтанга Кикабидзе, с которым он работал над фильмами «Не горюй!» и «Совсем пропащий». Данелия ласково называл его Бубой. В одном из своих интервью актер посетовал, что название картины и прозвище его героя перевели как «сокол», но это не очень правильно. «Мимино» — это «ястреб».

Изначально песен в фильме, которые пел герой Бубы, планировалось больше. Но Кикабидзе настоял на том, чтобы их убрали, так как такой обширный репертуар не вязался с молчаливым характером его героя. Остальных актеров подбирали уже потом — как и перекраивали сценарий, многое дописывалось и переписывалось на ходу. Мкртчян , Зарбазан и «летающая» корова Кадр из фильма «Мимино»

На роль шофера Хачикяна изначально планировался Евгений Леонов . Но, как рассказывают, потом режиссер решил, что знаменитое грузинско-армянское соперничество придаст картине остроту и новую сюжетную линию — и выбрал Фрунзика Мкртчяна. Леонову в итоге досталась роль фронтового друга Мизандари-старшего.

На «роль» пса Зарбазана (с грузинского переводится как «пушка») дрессировщица привезла совсем другую собаку, но Данелия чистое, явно домашнее, городское животное забраковал. В итоге по дороге на съемки группе попалась дворняга — лохматую собаку быстренько прихватили, решив, что с хозяевами договорятся потом. Хозяева Зарбазана так и не нашлись — впоследствии пса забрали в Москву, его взяли себе директор фильма с супругой.

Кадр из фильма «Мимино»

Легендарную «летающую» корову одолжили у одной из местных жительниц — правда, шкуру животного пришлось подкрасить: белая корова терялась на фоне светлого неба. Впоследствии хозяйка заподозрила, что ей вернули не ее скотину. А чтобы снять знаменитый эпизод с полетом коровы, режиссеру «Мимино» пришлось пойти на хитрость. Участвовавший в съемках местный летчик наотрез отказывался выполнять столь рискованный маневр, нарушающий все инструкции. Тогда Данелия сыграл на грузинском темпераменте и самолюбии, начав картинно и громко жалеть о том, что не привез с собой московского пилота-аса — он бы смог. Расчет оправдался: местный летчик тут же решил на деле доказать, что он тоже ас.

Кадр из фильма «Мимино»

Когда в соседних селах узнали, что в горах идут съемки, и в них участвует сам Кикабидзе, местные жители и пастухи стали наведываться в гости к киношникам. Почти все приносили чачу — и после съемок начинали угощать ей Вахтанга. Тот отнекивался, как мог, говорил, что у него болит печень или сердце — не помогало. Только когда актер придумал, что якобы болен серьезным венерическим заболеванием, и поэтому пить ему нельзя, от него отстали. Экспромты, цензура и «Мимино»

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«Ты пацак»: что зашифровал Данелия в языке фильма «Кин-дза-дза!»Остроумный режиссер в поиске слов дофантазировался до того, что картину чуть не закрыли, увидев в ней антисоветчину. Многих эпизодов, вошедших в фильм, в изначальном сценарии не было, также как и значительной части искрометных фраз героев, впоследствии ушедших в народ и ставших крылатыми. Особенно удачно импровизировал Фрунзик Мкртчян, благодаря которому в фильм вошли фразы «Я так думаю», «Я там так хохотался», «Я один умный вещь скажу, только ты не обижайся» и другие великолепные реплики. Актер придумал и некоторые новые повороты сюжета — например, благодаря ему появился великолепный эпизод, в котором Валико и Рубик ищут и не могут найти машину в московском дворе.

Но кое-чего фильм лишился. Некоторые сцены картины пришлось вырезать, часть — уже после выхода картины на экран. В копии для Московского международного кинофестиваля из «Мимино» убрали гениальную сцену разговора героя Вахтанга Кикабидзе с Тель-Авивом, с которым его телефонистка соединила по ошибке, вместо грузинского города Телави. Тогда СССР как раз разорвал дипломатические отношения с Израилем. На ММКФ «Мимино» получил «золотой» приз. К моменту выхода картины в широкий прокат, к осени, эпизод (в его основу легла реальная история) вернули. Копию «без Тель-Авива» Данелия лично изрезал на кусочки.

Кадр из фильма «Мимино»

Когда в СССР пришел к власти Горбачев и началась антиалкогольная компания, крамольной оказалась сцена гулянки в ресторане (ее снимали в легендарной гостинице «Россия»). Ее также вырезали, потом восстановили. В «Мимино» не вошла и сцена, в которой главные герои едут в лифте вместе с японцами, а те что-то говорят, звучит перевод: «Все русские на одно лицо». Чиновники хотели убрать эпизод с участием Савелия Крамарова , эмигрировавшего из страны, но Данелии удалось его отстоять. Финал, который убрали Кадр из фильма «Мимино»

Изначально фильм имел другой финал, делавший его более философским. Один из персонажей — кузнец по имени Петр — просил Мимино привезти ему заграничные подковы с надписью Made in USA. Их летчик купил — вместе с надувным крокодилом. И после фразы «Хотите, я выпрыгну из самолета…» он «выпрыгивал», съезжал на воздушной подушке — и оказывался в своей деревне рядом с кузнецом. Отдавал ему подковы — а последний сообщал, что подков у него теперь полно, заключил контракт с американцами, а вот гвоздей не хватает… Обиженный Мимино поворачивался и уходил — а кузнец начинал смеяться, объясняя, что у летчика порваны сзади штаны. В этот момент, как рассказывал Вахтанг Кикабидзе, звучала финальная фраза. Она была примерно такой: «Петр, какой же ты дурак! Какая здесь красота… Казбек, Эльбрус… А ты мне в за…цу смотришь! Оглянись вокруг!» Но цензура велела концовку изменить.