Кто родился 19 июля

А ещё в этот день родились:

Хайлемариам Десалень (53 года), председатель Африканского союза. Возглавлял правительство Штата народов Юга Эфиопии. Избирался в Совет народных представителей (нижняя палата парламента). Был специальным советником премьер-министра Мелеса Зенауи по социальной политике. Занимал пост министра правительства по связям с парламентом, вице-премьера и министра иностранных дел. Возглавлял Африканский союз. В 2012 году был избран премьер-министром Эфиопии.

Василий Борисович Ливанов (83 года), киноактёр. Народный артист РСФСР. Дебютировал в кино в 1959 году в картине Михаила Калатозова «Неотправленное письмо». Всего Василий Ливанов снялся в более чем 35 фильмах, среди них «Звезда пленительного счастья», «Ватерлоо», «Синяя тетрадь», «Ярославна, королева Франции».

Поистине мировую известность актёру принесла роль сыщика Шерлока Холмса в многосерийном телефильме Игоря Масленникова . Василий Ливанов и Виталий Соломин , исполнивший роль доктора Ватсона, были признаны англичанами лучшими исполнителями ролей Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а в 2006 году Ливанов был возведен в кавалеры Ордена Британской империи. В 2007 году в Москве, на Смоленской набережной, около посольства Великобритании, была открыта скульптурная композиция «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», прототипами которой послужили Василий Ливанов и Виталий Соломин.

Кроме ролей в кино, актер много работал над озвучиванием мультфильмов. Его голосом говорят около 300 мультперсонажей. Это — Карлсон, крокодил Гена, Дядюшка Ау, Удав из мультфильма «38 попугаев», Громозека из «Тайн третьей планеты» и др. Ливанов также был режиссером и сценаристом ряда мультфильмов («Самый, самый, самый, самый», «Синяя птица», «По следам бременских музыкантов» и др.).

Александр Анатольевич Ширвиндт (84 года), художественный руководительМосковского академического театра сатиры. Народный артист РСФСР. Работал в Театре-студии киноактёра, Театре им. Ленинского комсомола, Театре на Малой Бронной. В 1970 году был принят в труппу Московского академического театра сатиры. В 2000 году Александр Ширвиндт стал художественным руководителем театра. На сцене Театра Сатиры он создал более 30 ролей. Среди них, граф Альмавива в постановке «Безумный день, или Женитьба Фигаро», министр-администратор в «Обыкновенном чуде», Роберт Пила в «Трехгрошовой опере», Несчастливцев в «Счастливцев — Несчастливцев» и другие. Кроме того, как режиссёр поставил пьесы «Проснись и пой!» (совместно с Марком Захаровым ), «Маленькие комедии большого дома» (совместно с Андреем Мироновым ), «Недоросль», «Молчи, грусть, молчи…», «Слишком женатый таксист» и другие.

В кино актёр дебютировал в 1956 году в фильме «Она вас любит!». Среди его работ: картины «Ирония судьбы, или С легким паром», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная», «Забытая мелодия для флейты», «Трое в лодке, не считая собаки». Всего в фильмографии актёра более 50 картин.

Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930), поэт. Первое стихотворение поэта «Ночь» было опубликовано в 1912 году в футуристическом сборнике «Пощечина общественному вкусу». Поэт активно сотрудничал с газетами «Известия» и « Комсомольская правда ». Его произведения печатались в журналах «Новый мир», «Крокодил», «Красная нива», «Молодая гвардия» и «Огонёк». Помимо стихов Маяковский написал ряд сатирических пьес («Клоп», «Баня» и др.).

Как поэт и как художник участвовал в оформлении агитационно-сатирических плакатов «Окна РОСТА».

14 апреля 1930 года Владимир Маяковский покончил жизнь самоубийством.