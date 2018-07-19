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Почему не поет победительница шоу «Голос-6» Дарья Антонюк?
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Почему не поет победительница шоу «Голос-6» Дарья Антонюк? 

АиФ Красноярск 19 июля 2018
Фото: АиФ Красноярск
Слышала, что наша землячка из Зеленогорска Дарья Антонюк, которая стала победительницей телешоу «Голос-2016», активно снимается в кино. А почему она нигде не поет? И будет ли девушка продолжать вокальную карьеру?
И. Петрова, Канск
Талантливая певица из Зеленогорска сейчас постоянно живёт в Москве. В этом году она окончила Школу-студию МХАТ и получила диплом по специальности «артист драматического театра и кино».
«6 июля у Даши и её курса прошел выпускной, — рассказала мама артистки Светлана. — Недавно на Первом канале закончились съёмки сериала «Ищейка», в котором Даша сыграла молодую джазовую певицу, сейчас идёт его озвучка. Предложений у дочери много и от театров, и от режиссёров кино. Говорить конкретно не стоит, потому что это лишь планы. Что касается вокала, то Даша продолжает работать и в этом направлении, готовится к нескольким музыкальным проектам. Как сложилась судьба дочери, довольна, во всём её поддерживаю и очень ею горжусь».
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