25 лет «Парку Юрского периода»: Гигантская статуя Джеффа Голдблюма появилась в Лондоне

В честь юбилея культовой франшизы «Парк Юрского периода» лондонцев порадовали огромной статуей доктора Яна Малкольма, воздвигнутой возле Тауэрского моста.

Монумент длиной 7.6 метров и высотой 2.7 метра изображает героя Джефф Голдблюма в его знаменитой позе из картины «Парк Юрского периода». По словам актера, расслабленная поза и расстегнутая рубашка были его импровизацией. Впоследствии этот кадр из фильма послужил для создания множества интернет-мемов.

Огромный Ян Малкольм весом 150 килограмм будет радовать жителей и гостей британской столицы до 26 июля.

Напомним, что в июне на большие экраны вышел «Мир Юрского периода 2», в котором Джефф Голдблюм вернулся к роли профессора Малкольма.

Елизавета Бережная