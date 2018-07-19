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25 лет «Парку Юрского периода»: Гигантская статуя Джеффа Голдблюма появилась в Лондоне
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25 лет «Парку Юрского периода»: Гигантская статуя Джеффа Голдблюма появилась в Лондоне 

Киноафиша 19 июля 2018
Фото: Киноафиша
В честь юбилея культовой франшизы «Парк Юрского периода» лондонцев порадовали огромной статуей доктора Яна Малкольма, воздвигнутой возле Тауэрского моста.
Монумент длиной 7.6 метров и высотой 2.7 метра изображает героя Джефф Голдблюма в его знаменитой позе из картины «Парк Юрского периода». По словам актера, расслабленная поза и расстегнутая рубашка были его импровизацией. Впоследствии этот кадр из фильма послужил для создания множества интернет-мемов.
Огромный Ян Малкольм весом 150 килограмм будет радовать жителей и гостей британской столицы до 26 июля.
Напомним, что в июне на большие экраны вышел «Мир Юрского периода 2», в котором Джефф Голдблюм вернулся к роли профессора Малкольма.
Елизавета Бережная
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