Юбилей Мимино: Вахтангу Кикабидзе — 80

Актер, певец, режиссер и сценарист, Вахтанг Кикабидзе сегодня отмечает 80-летие. Возраст — это лишь паспортные данные, уверен именинник. Главное — уметь радоваться каждому дню. В гостях у народного артиста Грузии побывал корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Фигура японского самурая в полный рост — подарок от сына. Символ верности и преданности традициям. Кикабидзе шутит: он тоже самурай. Всю жизнь делает любимое дело, которому никогда не изменял. Хотя в душе по-прежнему Сокол.

— Знакомьтесь, Мимино. Вместе воронежское училище кончали.

-А Мимино— это фамилия?

— Мимино— это сокол.

— Похож, да.

«Ну, человек все время должен что— то делать. По-другому нельзя, не интересно станет. Я вообще очень неугомонный человек. Думаю, что все очень правильно делаю. Пока. Пока еще физически могу», — говорит народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе.

Герой фильма «Мимино» пришел в большую авиацию. Он же привел Вахтанга Кикабидзе к всесоюзной популярности. Когда в 1978 году фильм вышел на большой экран, его посмотрели десятки миллионов зрителей. А фразы из киноленты стали крылатыми.

«Когда я в первый раз на худсовете сидел и смотрел первый материал, то в темноте увидел, как несколько человек падали от хохота, тогда и понял, что делается что— то очень интересное. Вообще-то Данелия — это талантище, конечно», — вспоминает актер.

А ведь «Мимино» могло бы и не быть, если бы в 1969 году Кикабидзе не утвердили на роль врача Бенжамена Глонти в фильме «Не горюй». Актер рассказывает: первую встречу с Георгием Данелия приятной не назовешь.

«Я прихожу в гостиницу «Сакартвело». Меня встречает Данелия. Мне он сразу не понравился. И я ему не понравился. Он об этом шутил. Говорит, что я ходил танцующей походкой в кепке. Да и по сценарию герой должен был быть рыжий, толстый и потеющий. А я был высокий и худой. Он мне дал сценарий и сказал, что вам позвонят. И ушел через две минуты», — рассказал Кикабидзе.

И позвонили. Только Буба тогда был на гастролях с музыкальным ансамблем. Пришлось срочно возвращаться.

С тех пор Кикабидзе работает и в кино и на сцене. Сейчас на концерты приходят внучки и правнучки его поклонниц, а он все «зажигает».

«Очень удивительно. Сейчас молодежи много стало приходить. Потому что они отвыкли от такого жанра песен. Сейчас совсем другое поют. Они понимают, что стихи хорошего поэта — это стихи хорошего поэта, и музыка тоже. Меня это радует», — признался артист.

Праздновать юбилей Кикабидзе собирается не один день, сначала с семьей, потом с друзьями и своими любимыми слушателями.

Сейчас Кикабидзе готовит серию юбилейных концертов по Грузии, а потом отправится на гастроли.

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