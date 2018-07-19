Актеры, которым не нужны дублеры

Не секрет, что одна из главных причин, почему зрители так любят боевики — это головокружительные смертельно опасные трюки, заставляющие кровь застыть в жилах. Конечно, приятным бонусом к действу идут особо удачно получившиеся персонажи или неожиданные сюжетные повороты, но, в конце концов, люди хотят видеть, как актеры прыгают с небоскребов, проходят сквозь пламя и погружаются в ледяную воду. Чем больше и нереальнее, тем лучше! В то время как большинство актеров не готово рисковать своей жизнью в угоду ненасытной публике, существует особо примечательная группа знаменитостей, полная решимости самостоятельно делать всю трудную работу. Преследуя разные мотивы, будь то испытание собственного духа или поиск острых ощущений, они готовы очертя голову подвергаться всем опасностям, которые придумает для их персонажей режиссер.

Думаем, никого не впечатлит тот факт, что Кристен Стюарт сама исполняла все трюки на съемках саги «Сумерки». Тем не менее, достойно восхищения то, что исполняя главную роль в боевике «Белоснежка и охотник», она также не побоялась взять на себя работу каскадера. Согласно интервью данному «Hollywood Life», она самостоятельно выполнила все трюки, от головокружительных прыжков со скалы до сложных боевых сцен.

Сейчас, конечно, сложно представить, что Харрисон Форд, находясь уже довольно в почтенном возрасте, сам выполняет все эти зубодробительные трюки. Но когда Форд был моложе, и только становился звездой мирового масштаба, снимаясь в роли Индианы Джонс, он был полон решимости и рисковал своей головой, повисая на вертолетах и участвуя в сценах с автокатастрофами. Он был настолько упрям в этом вопросе, что его дублеру, Вику Армстронгу, пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить Форда оставить ему самые опасные трюки, сказав, что в ином случае ему не заплатят.

Конечно, это выглядит круто, когда крепким здоровым мужикам удается самим исполнять все трюки, но когда это проделывает хрупкая девочка-подросток? Это невероятно впечатляющее достижение. До того как получить главную роль в фильме «Пипец» и встать на красную ковровую дорожку в Голливуде, Морец долгое время пыталась доказать всем окружающим, что она способна добиться успеха в индустрии развлечений. И начала с того, что отказалась от дублера и стала выполнять большую часть трюков сама, конечно, после трехмесячного подготовки с профессиональными каскадерами.

Мэтт Дэймон

Мэтт Дэймон появился в огромном количестве ролей, от интроспективных драматических героев до второстепенных ролей в качестве приглашенной звезды в ситкомах. Тем не менее один из самых известных его персонажей — это Джейсон Борн из одноименной серии фильмов. Борн выполняет тонну смертельно опасных трюков, и нет никакого каскадера, который выполнял бы их за Дэймона. Эти трюки не всегда даются актеру легко, и как признавался сам Деймон , трюки с водой заставляют его сильно нервничать — но он не отступает и продолжает выполнять их сам. Очень хорошая работа, учитывая, что Мэтт Деймон никогда не позиционировал себя чисто как героя боевиков.

Джейсон Стэтхэм

На протяжении многих лет Джейсон Стэтхэм создавал себе репутацию суперзвезды боевиков. Одна из причин, почему ему удалось добиться своей цели, состоит в том, что он сам исполнял все трюки для своей самой первой роли, и люди, безусловно, оценили его физические способности, записанные на камеру. Как он сам признался в интервью CBS , бюджет его первого фильма не оставлял средств для каскадеров или каких-никаких спецэффектов, поэтому ему все приходилось исполнять в одиночку. Теперь все больше людей с нетерпением ждет новых фильмов с участием Стэтхэма, ведь трюки, которые он выполняет, становятся все более сумасшедшими.

Когда Тео получил одну из главных ролей в фильмах серии «Дивергент», он практически сразу обрел статус суперзвезды. При этом он всегда готов доказать, что получил свою славу не только за красивые глаза. Каскадер-ветеран Голливуда Гарретт Уоррен говорит: «Тео сам исполняет все драки, никаких дублеров. Мы с ребятами держим пари, что если Джеймс будет продолжать в таком духе, он легко станет следующей суперзвездой боевиков».

Когда актер получает такую знаковую роль, как роль Джеймса Бонда — персонажа, которого многие играли до него — он просто обязан сыграть ее еще лучше, чем его предшественники и иметь прекрасную физическую подготовку. И Дэниел Крейг хороший тому пример. Как говорит сам актер: «Это важно для меня, исполнять самому большую часть моих трюков. Я хотел испытать себя, исполняя тот прыжок с одного крана на другой». И на самом деле, прыжок со стрелы крана (фильм «Казино „Рояль“»), расположенного на высоте 35 метров, не меньше, считается одним из лучших трюков Бонда за всю историю серии.

Несравненная Аджелина Джоли славится своим умением играть сильные женские характеры — одна роль Лары Крофт чего стоит. Однако, если вы думаете, что за знаменитую актрису все трюки исполняет профессиональный дублер, лучше подумайте еще раз. По словам Саймона Крейна, персонального тренера Джоли, в таких зубодробительных боевиках как «Солт» и «Особо опасен» Джоли сама выполняет 99% всех трюков. И это требует многих часов тяжелой работы и мучительного обучения — например, играя Эвелин Солт, Джоли занималась муай тай и крав-магой по 3-4 раза в неделю.

В фильмах вселенной Властелина Колец нет места взрывам и яростной пальбе из пистолетов, но нельзя сказать, что в них вообще нет никаких опасных трюков. И Вигго Мортенсен (Арагорн) был настроен сам выполнять их, без участия дублеров. Он так серьезно взялся за дело, что когда ему в сцене драки выбили зуб, он потратил обеденный перерыв на то, чтобы поставить его на место и вернуться к съемкам. И если этого мало, Витто также выполнял все те безумные трюки на лошади, которые он продемонстрировал в фильме «Идальго». Есть хоть что-нибудь, что этот парень не может сделать?

Всем известно, что Кристиан Бэйл подходит ко всем своим ролям очень серьезно, и готов сбрасывать и набирать килограммы веса, чтобы полностью погрузиться в характер персонажа. Но он делает нечто большее, чем просто изменяет свой внешний вид — он также выполняет большинство своих трюков. Играя Бэтмена, Бэйл сделал почти все, что должен был делать темный рыцарь Готэма — в том числе и игнорирующие законы гравитации трюки на вершине небоскреба в Гонконге. Несмотря на то, что он в любой момент может передать инициативу своему дублеру, он явно любит свое дело и не боится запачкаться.