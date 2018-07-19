В Санкт-Петербурге снимают фильм по мотивам сказки «Конек-Горбунок» 

В Санкт-Петербурге стартовали съемки сказочного блокбастера «Конек-Горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова, написанной в 1830-х годах.
В главных ролях — известные российские актеры. В съемках участвуют Михаил Ефремов, Антон Шагин, Паулина Андреева, Павел Деревянко. Режиссером картины стал Олег Погодин.
Как сообщают в пресс-службе компании «Наше кино», съемки будут проходить в большом павильоне, площадь которого более семь тысяч квадратных метров. Для картины будут использовать большое количество компьютерной графики.