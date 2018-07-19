Ещё
В Санкт-Петербурге снимают фильм по мотивам сказки «Конек-Горбунок»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Санкт-Петербурге снимают фильм по мотивам сказки «Конек-Горбунок» 

АиФ Санкт-Петербург 19 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге стартовали съемки сказочного блокбастера «Конек-Горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова, написанной в 1830-х годах.
В главных ролях — известные российские актеры. В съемках участвуют Михаил Ефремов, Антон Шагин, Паулина Андреева, Павел Деревянко. Режиссером картины стал Олег Погодин.
Как сообщают в пресс-службе компании «Наше кино», съемки будут проходить в большом павильоне, площадь которого более семь тысяч квадратных метров. Для картины будут использовать большое количество компьютерной графики.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
«Камера, мотор!» Места, в которых снимали легендарные фильмы «Ленфильм» устроит показы памяти режиссера Алексея Германа Фестиваль кино под открытым небом Кинолес-2018 пройдет в Петербурге
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках3
Названо самое популярное видео 90-х11
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение