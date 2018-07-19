В Санкт-Петербурге снимают фильм по мотивам сказки «Конек-Горбунок»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки сказочного блокбастера «Конек-Горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова , написанной в 1830-х годах.

Как сообщают в пресс-службе компании «Наше кино», съемки будут проходить в большом павильоне, площадь которого более семь тысяч квадратных метров. Для картины будут использовать большое количество компьютерной графики.