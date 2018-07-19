Народная артистка Киргизии отметит двойной юбилей

70-летие со дня рождения и 50-летие творческой деятельности актриса отпразднует на родной сцене Государственного русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. За службу в нем она награждена многочисленными наградами и званиями, поставила несколько спектаклей сама. Своим актерским мастерством делилась с учениками студии актерского мастерства при Киргизско-Российском славянском университете. И вот впереди еще одна главная роль — в новом спектакле «Ханума», которым будет отмечен бенефис актрисы.

Она не мечтала о подмостках, но в театре русской драмы поняла, что он стал частью ее души. Теперь играть на сцене перед полным зрительским залом для нее дело привычное, а вот давая интервью, актриса изрядно волновалась. «Не привыкла я как-то о себе говорить, вы лучше на спектакль приходите», — призналась Лариса Михайловна в начале беседы.

Под влиянием каких воспоминаний из детства вы выбрали профессию актрисы?

Лариса Любомудрова: Я родилась в семье военного на границе СССР и Китая. Мы с мальчишками играли в шпионов, пограничников, пиратов, а такого слова как «актер» я вообще не знала. Но раз в месяц приезжал вагон-кинотеатр и свершалось чудо. Показывали в основном индийские фильмы, и я рыдала, когда смотрела «Бродягу» с Раджем Капуром в главной роли. Мне казалось: то, что происходит на экране, может произойти в реальной жизни. Считала, что герой фильма реальный человек, и я искренне сопереживала ему.

В Киргизию меня привезли, когда мне исполнилось восемь лет. И в городе Фрунзе я впервые попала в удивительный мир театра русской драмы. Тогда еще я не могла и думать, что всю жизнь буду служить этой сцене. Но после школы узнала об открытии театральной студии и решила поступить. По окончании была приглашена в труппу. Сыграв большое количество ролей, получила в 1986 году звание заслуженной артистки Киргизской ССР и решила осуществить мечту о высшем образовании.

Поступила в Свердловский театральный институт. У нас были гастроли в этом городе, и я совместила приятное с полезным. Позже получила диплом с отличием.

У вас много ролей, но наверняка есть любимая…

Лариса Любомудрова: Множество ролей можно вспомнить с теплотой. Но особенно мне близки Катарина из комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой», затем Изабетта, Амбруджия, Перенелла — в спектакле «Декамерон» по новеллам Джованни Бокаччо в постановке режиссера Владислава Пази , Найман-Апа — в инсценировке романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», мать и судья — в произведении Мара Байджиева «Старая дева выходит замуж».

А есть то, что хотелось сыграть, но так и не получилось?

Лариса Любомудрова: Моя несбывшаяся мечта — «Леди Макбет Мценского уезда» Катерина Измайлова . Мне так и не суждено было ее сыграть. Но с этой героиней был связан интересный случай. Мы приехали в Ош, где в областном театре проходил конкурс, и там роль Катерины Измайловой исполняла прекрасная актриса, народная артистка Киргизии Гулайым Каниметова. Это, оказывается, была ее дипломная работа. Причем сыграла она так, что мурашки по коже бегали. Катерина Измайлова нас подружила на всю жизнь.

Как отношения с первым супругом — Владимиром Любомудровым , известным российским режиссером и сценаристом — повлияли на вашу творческую карьеру?

Лариса Любомудрова: Мне было 20 лет, когда мы познакомились. Он входил в состав группы, которая снимала фильм по одному из произведений Чингиза Айтматова. Стали встречаться и вскоре поженились. Причем о замужестве я даже маме не сказала, боялась. Все открылось, когда я уезжала в Москву. К сожалению, часто бывает так, что люди расходятся, вот и наша семья распалась, но к Владимиру и особенно к его родителям, которые приняли меня как дочь, всегда относилась с глубоким уважением.

Многие актеры совмещают игру в театре и съемки в художественных фильмах. А у вас не было желания сняться в какой-нибудь картине?

Лариса Любомудрова: Наверное, кино не для меня, хотя было несколько эпизодических ролей. Я слишком эмоциональный человек. Мне необходим прямой контакт со зрителем. И потом, не могу играть один и тот же эпизод в нескольких дублях. Однако всегда уважала коллег, которые умеют совмещать кино и театр. Кстати, недавно меня пригласили на одну роль в киноленте, но пока не скажу какую — секрет.

Вы пытались попробовать себя в роли режиссера…

Лариса Любомудрова: Опыт небольшой — так же, как и педагогический, хотя коллеги, а главное — зрители говорят, что удачный…

Одной из первых постановок стала пьеса киргизского автора Мырзабека Тойбаева «Проделки Джоро». В 2016 году со студентами театральной студии русского театра драмы поставили спектакль «Сколько стоит любовь?» Неплохой работой назвала бы «Божьи коровки возвращаются на землю». Этот спектакль был поставлен театральной студией Киргизско-Российского славянского университета, а затем на малой сцене русского драмтеатра. Кроме того, я руковожу Народным молодежным театром «Время», который создал мой супруг, заслуженный артист Киргизской Республики, режиссер и педагог Алексей Владимирович Освей.

Без чего не представляете жизни?

Лариса Любомудрова: Не представляю своей жизни без театра, и если бы мне предложили вторую, я бы и тогда стала актрисой.

Откуда черпаете вдохновение?

Лариса Любомудрова: Сейчас мое вдохновение — сын Даниил и любимые внученьки — Сашенька и Дашенька. Они живут в России, но все равно как будто рядом, всегда в моей душе.

Ключевой вопрос

Бывают ли дни, когда ничего не получается, хочется все бросить, сменить профессию?

Лариса Любомудрова: Трудные моменты, наверное, есть у каждого. Но я всегда находила утешение, силы и дополнительную энергию на сцене. Я не могла выйти на нее лишь тогда, когда умер мой супруг Алексей. Мы прожили больше 20 лет в любви и согласии. Он был приглашен на театральный фестиваль в Москву и скончался там от сердечного приступа прямо в номере гостиницы. Я ему звонила накануне, тепло поговорили, пожелали друг другу спокойной ночи. Это были последние слова, которые услышала от него. А потом позвонили из посольства в Москве и сообщили страшную новость. Мы с его мамой и моим сыном поехали в аэропорт, провожать нас пришли почти все служащие театра. Алешу очень любили в коллективе. После похорон я почти год не могла выходить на сцену.