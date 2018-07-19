Как Андрея Миронова «заставили» поймать гиганта 

Во время съёмок фильма «Трое в лодке, не считая собаки» Александр Ширвиндт и Михаил Державин подшутили над Андреем Мироновым. Съёмочная группа разместилась в гостинице возле реки, и Ширвиндт с Державиным каждое утро отправлялись на площадку, захватив удочки. Дело в том, что они были заядлыми рыбаками и не упускали возможность закинуть удочки в воду. Даже когда операторы ракурс, мужчины рыбачили, причём вполне успешно. Уловом наслаждались всё члены съёмочной группы за ужином. Однажды Ширвиндту удалось поймать бобра: крючок вцепился ему в хвост. А вот Андрей Миронов в рыбалке ничего не понимал, ему добыча в руки не давалась. Тогда коллеги решили то приободрить Миронова и купили на рынке огромного сазана. Во время очередной рыбалки водолаз подцепил рыбину на крючок Миронова. Тот с трудом вытянул улов и был ошеломлён размерами рыбы. Конечно, такая добыча стала для Андрея Миронова поводом для гордости, ведь ни Ширвиндту, ни Державину такого гиганта поймать не удалось. За очередным ужином артисты продегустировали мироновского сазана.