Netflix анонсировал новый ТВ-интерфейс

В меню слева на экране появился поиск по категории (сериалы, фильмы и пр.).

В официальном блоге Netflix директор по инновациям Стивен Гарсиа пишет: «Новый интерфейс — более простой и интуитивный. Прежде всего, стало проще ориентироваться в каталоге новинок. Кроме того, мы научились точнее определять, хочет определенный зритель посмотреть длинный фильм или короткий эпизод сериала — и предложить соответствующую рекомендацию. Стал удобнее просмотр видео, отложенных на потом (функция My List). Первые тексты доказали — пользователям стало легче открывать для себя что-то новое и интересное».

В Netflix пока не подтверждают, что интерфейс изменится на всех цифровых устройствах, но апгрейд точно запланирован для ТВ-приставок, а значит, обновления скоро оценят пользователи Roku, Apple TV и Fire TV.

ИСТОЧНИК: Cord Cutters News