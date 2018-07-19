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Netflix анонсировал новый ТВ-интерфейс
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Netflix анонсировал новый ТВ-интерфейс 

Ruvod.com 19 июля 2018
Фото: Ruvod.com
Компания Netflix анонсировала запуск нового, инновационного интерфейса.
В меню слева на экране появился поиск по категории (сериалы, фильмы и пр.).
В официальном блоге Netflix директор по инновациям Стивен Гарсиа пишет: «Новый интерфейс — более простой и интуитивный. Прежде всего, стало проще ориентироваться в каталоге новинок. Кроме того, мы научились точнее определять, хочет определенный зритель посмотреть длинный фильм или короткий эпизод сериала — и предложить соответствующую рекомендацию. Стал удобнее просмотр видео, отложенных на потом (функция My List). Первые тексты доказали — пользователям стало легче открывать для себя что-то новое и интересное».
В Netflix пока не подтверждают, что интерфейс изменится на всех цифровых устройствах, но апгрейд точно запланирован для ТВ-приставок, а значит, обновления скоро оценят пользователи Roku, Apple TV и Fire TV.
ИСТОЧНИК: Cord Cutters News
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