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В Ростове пройдет конкурс короткометражных фильмов «КиноКит»
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В Ростове пройдет конкурс короткометражных фильмов «КиноКит» 

Деловое сообщество 19 июля 2018
В Ростове-на-Дону при поддержке городского Управления культуры и администрации Кировского района во второй раз пройдет конкурс короткометражных фильмов «КиноКит». Подать заявку на него могут все желающие. Их будут принимать вплоть до 7 августа в парке 1 Мая либо по e-mail tusowa@mail.ru с пометкой «Киноконкурс».
Соревнования будут проходить отдельно для документальных и художественных лент. Результаты конкурса объявят в День Российского кино 29 августа на общегородском празднике «Фильм! Фильм! Фильм!». Мероприятие пройдет в парке 1 Мая.
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