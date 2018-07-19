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Ошибки в советском кино
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Ошибки в советском кино 

Рамблер 4 часа назад
Даже в самых лучших фильмах всегда есть крошечные ошибки, обнаружить которые — настоящее удовольствие для киномана. Вот несколько недочётов, которые внимательные зрители нашли в любимых советских фильмах.
1. «Большая перемена». Во время аварии на заводе хулиган Григорий Ганжа, сыгранный Александром Збруевым, закрывает раскалённый кран. Отчётливо видно, что он действует правой рукой, но в медпункте ему бинтуют левую. Любопытно, что спустя время у Ганжи оказывается забинтованной всё-таки правая рука.
2. «Экипаж». Когда во время землетрясения и пожара в аэропорту пытается взлететь самолёт, то хорошо видно, что у него два двигателя. Однако после того, как он загорается, зрители видят, что у него четыре двигателя. Кстати, популярная эротическая сцена в ленте — это лишь небольшая сцена из всего отснятого материала, основную часть удалили по цензурным соображениям. Но и оставшегося было достаточно, чтобы детям до 16 просмотр запретили.
3. «Человек с Бульвара Капуцинов». Когда жена индейского вождя в исполнении Натальи Фатеевой штурмует стену, видно, что её дублирует мужчина-каскадёр. В эпизоде, где Мистер Фёст (Андрей Миронов) беседует с Чёрным Джеком (Михаил Боярский), виден развевающийся на руке Фёста шарф. При смене ракурса он исчезает.
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