Ошибки в советском кино

Даже в самых лучших фильмах всегда есть крошечные ошибки, обнаружить которые — настоящее удовольствие для киномана. Вот несколько недочётов, которые внимательные зрители нашли в любимых советских фильмах.

1. «Большая перемена». Во время аварии на заводе хулиган Григорий Ганжа, сыгранный Александром Збруевым, закрывает раскалённый кран. Отчётливо видно, что он действует правой рукой, но в медпункте ему бинтуют левую. Любопытно, что спустя время у Ганжи оказывается забинтованной всё-таки правая рука.

2. «Экипаж». Когда во время землетрясения и пожара в аэропорту пытается взлететь самолёт, то хорошо видно, что у него два двигателя. Однако после того, как он загорается, зрители видят, что у него четыре двигателя. Кстати, популярная эротическая сцена в ленте — это лишь небольшая сцена из всего отснятого материала, основную часть удалили по цензурным соображениям. Но и оставшегося было достаточно, чтобы детям до 16 просмотр запретили.