С. Собянин поздравил с днем рождения худрука Московского академического театра сатиры А. Ширвиндта

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Московского академического театра сатиры народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта . Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

«Выдающийся актер, режиссер и педагог, вы на протяжении десятилетий вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Созданные вами образы являются вершиной актерского мастерства, ваши замечательные постановки неизменно находят живой отклик публики и являются ярким событием культурной жизни Москвы. Талант, обаяние, чувство юмора снискали вам искреннюю любовь миллионов поклонников театра и кино», — говорится в телеграмме.

А. Ширвиндт родился 19 июля 1934 г. В 2000-м г. стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Поставил такие спектакли как «Никогда не поздно», «Чемоданчик», «Кошмар на улице Лурсин», «Дороги, которые нас выбирают» и другие. Широкую известность приобрел благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная».

В 1989 г. Александру Ширвиндту присвоено звание народного артиста РСФСР.