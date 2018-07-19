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С. Собянин поздравил с днем рождения худрука Московского академического театра сатиры А. Ширвиндта
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С. Собянин поздравил с днем рождения худрука Московского академического театра сатиры А. Ширвиндта 

Агентство «Москва» 19 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Московского академического театра сатиры народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.
«Выдающийся актер, режиссер и педагог, вы на протяжении десятилетий вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Созданные вами образы являются вершиной актерского мастерства, ваши замечательные постановки неизменно находят живой отклик публики и являются ярким событием культурной жизни Москвы. Талант, обаяние, чувство юмора снискали вам искреннюю любовь миллионов поклонников театра и кино», — говорится в телеграмме.
А. Ширвиндт родился 19 июля 1934 г. В 2000-м г. стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Поставил такие спектакли как «Никогда не поздно», «Чемоданчик», «Кошмар на улице Лурсин», «Дороги, которые нас выбирают» и другие. Широкую известность приобрел благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная».
В 1989 г. Александру Ширвиндту присвоено звание народного артиста РСФСР.
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