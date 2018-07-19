Кристофер Ллойд ждет продолжения «Назад в будущее»

Кристофер Ллойд , известный всем как Док из фильма "Назад в будущее", заявил, что будет рад сыграть в четвертой части франшизы. Конечно, если она появится на свет.

Однако Ллойд готов поддержать фильм своим участием только в том случае, если идея для сценария будет хорошей и интересной. Главное для него, чтобы продолжение фильма было действительно захватывающим, а не испортило своим появлением всю остальную трилогию, как это иногда бывает.

Напомним, что культовая серия фильмов Роберта Земекиса "Назад в будущее" выходила с 1985 по 1990 годы, завоевала сердца миллионов и продолжает это делать по сей день. Несмотря на большой перерыв между фильмами, вероятнее всего, фанаты посмотрят четвертую часть с большим удовольствием.

Интересный факт: съемки второй и третьей части франшизы "Назад в будущее" велись одновременно.