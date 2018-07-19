Ещё
Кристофер Ллойд ждет продолжения «Назад в будущее»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Кристофер Ллойд ждет продолжения «Назад в будущее» 

Рамблер 19 июля 2018
Фото: кадр из фильма "Назад в будущее"
Кристофер Ллойд, известный всем как Док из фильма "Назад в будущее", заявил, что будет рад сыграть в четвертой части франшизы. Конечно, если она появится на свет.
Однако Ллойд готов поддержать фильм своим участием только в том случае, если идея для сценария будет хорошей и интересной. Главное для него, чтобы продолжение фильма было действительно захватывающим, а не испортило своим появлением всю остальную трилогию, как это иногда бывает.
Напомним, что культовая серия фильмов Роберта Земекиса "Назад в будущее" выходила с 1985 по 1990 годы, завоевала сердца миллионов и продолжает это делать по сей день. Несмотря на большой перерыв между фильмами, вероятнее всего, фанаты посмотрят четвертую часть с большим удовольствием.
Интересный факт: съемки второй и третьей части франшизы "Назад в будущее" велись одновременно.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках2
Названо самое популярное видео 90-х11
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение