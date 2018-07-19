12 фильмов о непростых отношениях отцов и детей

К выходу на ivi уморительной комедии «Секса не будет!» редакция собрала 12 свежих фильмов о мальчишках, девчонках, их родителях и бесконечной битве поколений.

Секса не будет!

Три лучшие подружки, Джули, Кайла и Сэм, заключают между собой соглашение о том, что расстанутся с девственностью на выпускном. Случайно об этом узнают их родители. Уверенные в том, что 16-летним подросткам рано еще даже целоваться, они отправляются на школьный бал и всячески пытаются уберечь выпускниц от физического контакта со стороны противоположного пола.

Дочь и мать ее

Брошенная парнем Эмили совсем разбита. Вдобавок ко всему у нее пропадает зазря второй билет в экзотический Эквадор. Кое-как девушка уговаривает свою маму составить ей компанию. Но как только они попадают в чужую страну, их тут же похищают местные головорезы.

Ой, мамочки

«Вечный ребенок» Мадо узнает от своей дочери Авриль, что скоро станет бабушкой. Будучи не в состоянии признать свой возраст и статус, Мадо тут же беременеет, и и без того хрупкие отношения с дочерью превращаются в кромешный ад. А тут еще беременность, токсикоз и перепады настроения.

Когда я снова проживу свою жизнь

Пол Ломбард, некогда известный эстрадный певец, а ныне — одинокий и никому не нужный старик, целыми днями вспоминает о своем музыкальном прошлом, говорит о возвращении в шоу-бизнес и проводит вечера, редактируя собственную страничку в Википедии. Его однообразные будни скрашивает приезд дочерей. И если старшая дочь уже обустроила свою жизнь, то младшая, Джуд, которой достались от отца упрямство и музыкальный талант, никак не может найти свое место в жизни. Так совпало, что Пол и Джуд одновременно решают собрать волю в кулак и вернуться на сцену.

Несносные леди

История о переплетении судеб трех женщин и отца-одиночки накануне Дня матери. Разведенная Сэнди не может смириться с появлением у бывшего супруга молодой пассии. К сестрам Джесси и Габи, которые годами скрывали ото всех свою личную жизнь, внезапно приезжают деспотичные родители. Миранда, которая много лет назад отдала дочь в приют, узнает, что скоро станет бабушкой. А несчастный Брэдли, потерявший жену пару лет назад, безуспешно старается быть лучшим отцом для своих двух дочек.

Хороший мальчик

У обычного школьника Коли дилемма: сначала он влюбился красивую старшеклассницу Ксюшу, а потом на горизонте появилась новая молодая учительница. И кого теперь выбрать? Пока Коля решал, кого он любит больше, в него влюбилась Ксюша. И самое обидное, что даже посоветоваться не с кем — в школе только озабоченные одноклассники, а дома эксцентричный отец, который не хочет ничего слышать.

Почему он?

Излишне дотошный и опекающий отец Нед знакомится с бойфрендом своей любимой дочки — наглым и бесцеремонным качком Лэрдом, который абсолютно не вписывается в отцовское представление об идеальном парне. Так почему же? Почему он?

Американская пастораль

Сеймур — образцовый гражданин своей страны. Достойное образование, военная служба, женитьба на такой же образцовой девушке, стабильная работа, рождение дочери. Казалось, жизнь удалась. Однако наступают 60-е, которые приносят драматические перемены в историю США, и дочь Сеймура встает на путь политического террора.

2+1

Самуиль, красавчик, прожигатель жизни и жуткий бабник, оказался в непростой ситуации: одна из многочисленных подружек Самуиля, Кристин, вручает ему кулек с его дочерью. Девушка тут же сбегает в Лондон, и новоиспеченному отцу приходится не только заботиться о малышке, но и заниматься поисками непутевой мамаши.

Капитан Фантастик

Семейная драма об отце и его шести детях, живущих в лесной глуши. Они умеют охотиться, обращаться с оружием, говорят на нескольких языках, знают квантовую физику, разбираются в философии и живут в лесу в полной гармонии с природой. Но трагическое событие вынуждает семейство вернуться в «нормальное» общество.

Тони Эрдманн

Трогательная и смешная история о непростых отношениях деловой 37-летней дочки и ее отца-шалопая, вольного художника, который заявляется к ней на работу и, найдя ее слишком серьезной, пытается привнести немного юмора в ее жизнь, обостряя ситуацию до нешуточного конфликта.

Девушка без комплексов

Еще в самом детстве папа научил Эми, что любви не существует, а моногамия — самая большая глупость на свете. Неудивительно, что взрослая Эми не хочет серьезных отношений, и ее встречи с парнями ограничиваются одной ночью. Вот только что ей делать, если она найдет «того самого» парня?