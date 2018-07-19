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Белгородцев зовут на фестиваль уличного кино
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Белгородцев зовут на фестиваль уличного кино 

АиФ 19 июля 2018
Фото: АиФ
Белгород присоединится к Всемирному фестивалю уличного кино.
21 июля в 18.00 на большом экране парка Победы горожанам покажут короткометражки молодых авторов: «Приключения начинаются», «Про любовь», «Солнечный свет», «Двое вместе», «Каждый 88», «Счастье на ладони» и «Петух».
«Это истории удивительных людей, успешно меняющих к лучшему свою жизнь и жизни людей вокруг», — отмечает генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков.
А в 20.00 на экране начнут крутить отечественный фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман» в рамках «Киносубботы».
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