Белгородцев зовут на фестиваль уличного кино

Белгород присоединится к Всемирному фестивалю уличного кино.

21 июля в 18.00 на большом экране парка Победы горожанам покажут короткометражки молодых авторов: «Приключения начинаются», «Про любовь», «Солнечный свет», «Двое вместе», «Каждый 88», «Счастье на ладони» и «Петух».

«Это истории удивительных людей, успешно меняющих к лучшему свою жизнь и жизни людей вокруг», — отмечает генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков.