«Джокер» с Хоакином Фениксом получил официальное название и дату премьеры

Студия Warner Bros. обнародовала официальное название фильма о становлении антигероя Джокера из комиксов DC, которого сыграет Хоакин Феникс

Как сообщает NME, фильм режиссера Тодда Филлипса выйдет в прокат 4 октября 2019 года.

Картину решено было назвать прямолинейно — «Джокер». Лента расскажет о том, как Джокер стал главным врагом другого героя комиксов DC — Бэтмена. Хоакин Феникс предстанет в роли этого персонажа впервые.

Ранее стало известно, что телесериал «Бэтвумен» по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн станет первым телевизионным шоу о супергероях, протагонист которого не скрывает нетрадиционную сексуальную ориентацию.