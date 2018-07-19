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«Джокер» с Хоакином Фениксом получил официальное название и дату премьеры
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«Джокер» с Хоакином Фениксом получил официальное название и дату премьеры 

Газета.Ru 19 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Студия Warner Bros. обнародовала официальное название фильма о становлении антигероя Джокера из комиксов DC, которого сыграет Хоакин Феникс.
Как сообщает NME, фильм режиссера Тодда Филлипса выйдет в прокат 4 октября 2019 года.
Картину решено было назвать прямолинейно — «Джокер». Лента расскажет о том, как Джокер стал главным врагом другого героя комиксов DC — Бэтмена. Хоакин Феникс предстанет в роли этого персонажа впервые.
Ранее стало известно, что телесериал «Бэтвумен» по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн станет первым телевизионным шоу о супергероях, протагонист которого не скрывает нетрадиционную сексуальную ориентацию.
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