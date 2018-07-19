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В сети появился первый трейлер сиквела «Годзиллы»
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В сети появился первый трейлер сиквела «Годзиллы» 

Fancy Journal 19 июля 2018
Фото: Fancy Journal
Warner Bros. выложили в сеть первый трейлер предстоящего сиквела «Годзиллы» от режиссера Майкла Догерти.
В актерский состав сиквела вошли Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Салли Хокинс, Брэдли Уитфорд, Кайл Чандлер, Чарльз Дэнс, Томас Миддлдитч, О’Ши Джексон мл., Чжан Цзыи и Кен Ватанабе.
Фильм расскажет новую историю о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх», чьи сотрудники пытаются удержать гигантских монстров, включая могучего Годзиллу. На этот раз против него выступят Мотра, Родан и трёхголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти доисторические суперсущества восстают снова, человечеству остается только постараться выжить.
Над сценарием картины работал Зак Шилдс. Продюсерами проекта выступают Алекс Гарсиа, Мэри Пэрент и Брайан Роджерс. На большие экраны сиквел выйдет 31 мая 2019 года.
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