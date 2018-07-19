В сети появился первый трейлер сиквела «Годзиллы»

Warner Bros. выложили в сеть первый трейлер предстоящего сиквела «Годзиллы» от режиссера Майкла Догерти.

Фильм расскажет новую историю о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх», чьи сотрудники пытаются удержать гигантских монстров, включая могучего Годзиллу. На этот раз против него выступят Мотра, Родан и трёхголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти доисторические суперсущества восстают снова, человечеству остается только постараться выжить.