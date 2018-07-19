Дэйв Франко может сняться в одном боевике с Райаном Рейнольдсом 

Дэйв Франко, известный по фильмам «Иллюзия обмана» и «Горе-творец» может присоединиться к новому боевику от режиссера «Трансформеров» Майкла Бэя, где главную роль исполнит звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс. Над сценарием работали авторы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник.
Проект называется «Six Underground» и будет сниматься при сотрудничестве со стриминговым сервисом Netflix. Если переговоры с Франко пройдут успешно, то актер сыграет персонажа по имени Six и будет последним, присоединившимся к группе из четырех мужчин и двух женщин. Имена остальных актеров пока не известны.
Дэйва Франко можно будет увидеть в предстоящем фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить» от оскароносного режиссера «Лунного света» Барри Дженкинса. Премьера назначена на 30 ноября этого года.