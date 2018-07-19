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Планы на выходные: британская музыка, еда и фестивальное кино
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Планы на выходные: британская музыка, еда и фестивальное кино 

ИД «Собеседник» 19 июля 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru рассказывает, куда пойти жаждущим культурного досуга в выходные 20-22 июля в Москве.
Выставки
В Центре фотографии им. братьев Люмьер 18 июля открылась выставка Владимира Степанова «Душа московских улиц», на которой можно будет увидеть снимки фотографа 1950-х годов. Тогда Степанов, молодой и влюбленный Москву, ходил по дворикам, улицам и бульварам столицы и снимал жизнь такой, какой он ее видел.
Концерты
Ahmad Tea Music Festival пройдет 21 июля в парке искусств «Музеон». Среди хедлайнеров — Biffy Clyro, Майлз Кейн, Circa Waves, Sundara Karma и Том Греннан.
Фестивали
На дизайн-заводе «Флакон» 20-22 июля пройдет фестиваль Italian Summer Weekend. Основной акцент организаторы обещают сделать на гастрономии, поэтому гости смогут попробовать разные блюда итальянской кухни. Посетителей также ждут лекции и мастер-классы, на которых можно узнать об итальянских традициях и попробовать научиться итальянскому языку.
Гастрономический праздник под девизом «Похнаехали» развернется на «Хлебозаводе 9» 21-22 июля, где гости смогут попробовать разную уличную еду. Кстати, на фестивале также будут игровые площадки для детей и поилки для собак, так что смело можно приходить со всей семьей.
Еще один фестиваль про еду пройдет на Даниловском рынке 21-22 июля. Там можно будет не только поесть, но и послушать о том, как правильно покупать еду и где ее хранить.
Кино
19 июля в Москве начинается Strelka Film Festival, в программе которого будут 11 фильмов, представленных в Каннах, на Берлинале, «Кинотавре» и «Сандэнсе». Все картины были отобраны кинокритиком Стасом Тыркиным. Кстати, зрители смогут увидеть не только иностранные фильмы: в рамках фестиваля покажут короткометражку Кирилла Серебренникова «Поцелуй креветки», «Холодную войну» Павла Павликовского и триллер Тимура Бекмакбетова «Профайл».
Среди кинопремьер на этой неделе стоит обратить внимание на «Клуб миллиардеров», «Зои» и «Это чертово сердце». На больших экранах также можно увидеть ужастик «Паранормальное» и российский фильм «Килиманджара».
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