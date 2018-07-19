Любимый Буба Кикабидзе

В большое кино Вахтанга Кикабидзе привела мама режиссера Георгия Данелия . Она увидела по телевизору обаятельного барабанщика ансамбля «Орэра», а ее сын в то время искал артиста на главную роль в фильм «Не горюй!». Спорить с мамой Данелия не посмел и пригласил непрофессионального актера Кикабидзе сниматься.

С тех самых съемок Буба влюбился в кино, а в него влюбились все женщины Советского Союза. Статистикой доказано, что после выхода на экраны фильма «Мимино» увеличилось количество браков русских женщин с грузинами.

Как сам Буба Кикабидзе относится к своей популярности у женщин? Ревнует ли к такой славе его единственная? И что в понимании артиста «настоящая любовь»? Об этом узнаете совсем скоро — в программе «Наше кино. История большой любви» 21 июля в 9:30 на 18-й кнопке.

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