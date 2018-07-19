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15 лучших фильмов с Мэрилин Монро
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15 лучших фильмов с Мэрилин Монро 

News.ru 19 июля 2018
Фото: News.ru
Если вы ни разу не слышали про Мэрилин Монро, вы определённо с другой планеты. Ведь имя культового секс-символа мирового кинематографа в целом и 50-х в частности не сходит со страниц газет, журналов и сайтов свыше 70 лет. Начинала Норма Джин Мортенсон публичную карьеру в качестве модели, причём весьма успешно: к середине 40-х её фотографии были на 33-х обложках различных журналов, в том числе Life, Pageant и Camera.
А 18 июля 1946 года состоялась её дебютная кинопроба, в результате которой она заключила контракт с киностудией «Twentieth Century-Fox», — событие, после которого Голливуд уже не был прежним. Опираясь на рейтинг «Кинопоиска» (он указан в строке с названием фильма), News.ru приводит топ-15 картин с участием Монро — одинаково прекрасных, как и сама Мэрилин.
  • «Мы не женаты» (1952) — 7.23
  • «Неприкаянные» (1961) — 7.23
  • «Ниагара» (1952) — 7.23
  • «Давай сделаем это легально» (1951) — 7.23
  • «Можешь не стучать» (1952) — 7.24
  • «Асфальтовые джунгли» (1950) — 7.36
  • «Леди из кордебалета» (1948) — 7.38
  • «Зуд седьмого года» (1955) — 7.42
  • «Займемся любовью» (1960) — 7.52
  • «Что-то должно случиться» (1962) — 7.53
  • «Вождь краснокожих и другие» (1952) — 7.64
  • «Как выйти замуж за миллионера» (1953) — 7.72
  • «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953) — 7.77
  • «Всё о Еве» (1950) — 8.02
  • «В джазе только девушки» (1959) — 8.47
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