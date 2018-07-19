15 лучших фильмов с Мэрилин Монро

Если вы ни разу не слышали про Мэрилин Монро , вы определённо с другой планеты. Ведь имя культового секс-символа мирового кинематографа в целом и 50-х в частности не сходит со страниц газет, журналов и сайтов свыше 70 лет. Начинала Норма Джин Мортенсон публичную карьеру в качестве модели, причём весьма успешно: к середине 40-х её фотографии были на 33-х обложках различных журналов, в том числе Life, Pageant и Camera.

А 18 июля 1946 года состоялась её дебютная кинопроба, в результате которой она заключила контракт с киностудией «Twentieth Century-Fox», — событие, после которого Голливуд уже не был прежним. Опираясь на рейтинг «Кинопоиска» (он указан в строке с названием фильма), News.ru приводит топ-15 картин с участием Монро — одинаково прекрасных, как и сама Мэрилин.