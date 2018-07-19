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Лили Коллинз продемонстрировала яркий ретрообраз и эффектную шляпку
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Лили Коллинз продемонстрировала яркий ретрообраз и эффектную шляпку 

Teleprogramma.pro 19 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Лили Коллинз Фото: Richard YOUNG/REX/FOTODOM.ru  Звезда фильма «Белоснежка» Лили Коллинз присоединилась к финалу Королевского турнира по поло в Лондоне, который посетила сама королева Елизавета II. Дочь музыканта Фила Коллинза давно живет в Голливуде, а в родной Англии бывает наездами — в отпуске или по специальному поводу вроде этого. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Похоже, актриса снималась в костюмной мелодраме, играя девушку начала XX века, да так и не вышла из образа. И это понятно: британские аристократические мероприятия, да еще и с участием королевы, — это своего рода спектакль. И Лили блестяще справилась с ролью, продемонстрировав яркий ретрообраз. Шляпка просто бесподобна.
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