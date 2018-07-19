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Голливуд завоевали некрасивые артисты
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Голливуд завоевали некрасивые артисты 

Рамблер 4 часа назад
Когда мы говорим об актёрах, то представляем себе красавцев и красавиц с идеальными телами и лицами. Однако в Голливуде есть артисты, внешность которых сложно назвать хоть сколько-нибудь привлекательной, которые всё-таки добились успеха.
1. Ричард Кил. Ричард начал сниматься в шестидесятых, но славу ему принесли «Челюсти» и два фильма Бодианы, где он сыграл злодея. Особенность Кила — непропорциональные черты лица и рост 218 см.
2. Майкл Берриман. Младенец появился на свет с 26 дефектами, но увлёкся искусством в юном возрасте. В 1975 году Майкл попал в драму «Пролетая над гнездом кукушки», в котором проявил себя талантливым артистом. Сегодня в активе 69-летнего Берримана несколько десятков ролей.
3. Мэттью Макгрори. С детства малыш отличался от других: уже в детском саду он весил около 70 кг при росте 150 см. Когда Адам вырос, его рост достиг 229 см, а длина ноги была 75 см. Мэттью сумел пробиться на телевидение и в кино. К моменту скоропостижной смерти в 33-летнем возрасте Макгрори сыграл в десятке лент.
4. Адам Пирсон. Когда Адам был ребёнком, ему удалили множество незлокачественных опухолей на лице, что сказалась на облике. Несмотря на нестандартную внешность, Пирсон стал телеведущим и актёром.
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