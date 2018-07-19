Собянин поздравил Ширвиндта с днем рождения 

«Выдающийся актер, режиссер и педагог, Вы на протяжении десятилетий вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Созданные Вами образы являются вершиной актерского мастерства, Ваши замечательные постановки неизменно находят живой отклик публики и являются ярким событием культурной жизни Москвы», — отмечает Собянин. Глава города также подчеркивает, что огромную любовь поклонников артист получил благодаря таланту, обаянию и чувству юмора. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В конце 50-х годов артист поступил в театральное училище имени Щукина, а также был принять в труппу Театра-студии киноактера. В 1956 году состоялся дебют актера в кино. Первая роль — эстрадный певец Вадим Ухов в картине «Она вас любит!» режиссеров Семёна Деревянского и Рафаила Сусловича. Ширвиндт работал в трех столичных театрах — театре Ленинского комсомола, театре на Малой Бронной и Московском академическом театре сатиры, где с 2000-года стал художественным руководителем. При этом артист активно снимался в кино. Самые запоминающиеся роли он исполнил в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная».