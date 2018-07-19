Ещё
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова войдут в жюри фестиваля короткометражек в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова войдут в жюри фестиваля короткометражек в Калининграде 

ТАСС 19 июля 2018
Фото: Клопс.Ru
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Дирекция шестого российского короткометражного кинофестиваля «Короче» объявила в четверг состав жюри киносмотра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля, который пройдет 17-19 августа в Калининграде.
"Выбирать лучших будет профессиональное жюри фестиваля, — отметили в пресс-службе. — По традиции, председателем жюри является продюсер Игорь Толстунов". В этом году в жюри также вошли актеры Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, режиссер Николай Лебедев, писатель Евгений Гришковец и продюсер Игорь Мишин.
Жюри определит победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и назовет обладателя специального приза. Картины, которые вошли в основной конкурс, пока не называются. В конкурсе участвуют фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые как режиссерами из России, так и из других стран.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области.
ТАСС: последние новости
Жюри международного кинофестиваля назвало лучшие дебютные картины 2018 года в Светлогорске Футболисты сборной Хорватии перечислят призовые за ЧМ в фонд помощи детям Третья часть мультфильма "Монстры на каникулах" возглавила прокат в России и СНГ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках3
Названо самое популярное видео 90-х11
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение