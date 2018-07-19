Владимир Вдовиченков и Елена Лядова войдут в жюри фестиваля короткометражек в Калининграде 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Дирекция шестого российского короткометражного кинофестиваля «Короче» объявила в четверг состав жюри киносмотра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля, который пройдет 17-19 августа в Калининграде.
"Выбирать лучших будет профессиональное жюри фестиваля, — отметили в пресс-службе. — По традиции, председателем жюри является продюсер Игорь Толстунов". В этом году в жюри также вошли актеры Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, режиссер Николай Лебедев, писатель Евгений Гришковец и продюсер Игорь Мишин.
Жюри определит победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и назовет обладателя специального приза. Картины, которые вошли в основной конкурс, пока не называются. В конкурсе участвуют фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые как режиссерами из России, так и из других стран.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области.