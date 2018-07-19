Владимир Вдовиченков и Елена Лядова войдут в жюри фестиваля короткометражек в Калининграде

МОСКВА, 19 июля. / ТАСС /. Дирекция шестого российского короткометражного кинофестиваля «Короче» объявила в четверг состав жюри киносмотра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля, который пройдет 17-19 августа в Калининграде.

Жюри определит победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и назовет обладателя специального приза. Картины, которые вошли в основной конкурс, пока не называются. В конкурсе участвуют фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые как режиссерами из России, так и из других стран.