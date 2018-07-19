Актрису возмутил присвоенный ей титул порнозвезды

Индийская актриса Раджшри Дешпанде, известная по британскому сериалу «МакМафия», выразила свое негодование по поводу присвоения ей в соцсетях титула порнозвезды.

Поводом для этого послужил появившийся в интернете 30-секундный фрагмент из сериала Netflix «Сакральные игры» (Sacred Games), в котором гангстер занимается любовью со своей женой (ее сыграла Дешпанде).

Некоторые пользователи назвали эту сцену порнографической, а актрису — порнозвездой. При этом ее еще и устыдили.

Дешпанде естественно была возмущена такой реакцией и призвала юзеров осторожнее обращаться с видеоматериалом, вырванным из контекста. «Технологии — это оружие, способное как спасать, так и уничтожать», — заявила она.

«Почему мне должно быть стыдно? — цитирует актрису Би-би-си. — Я полностью на стороне своей героини и уверена в важности этой сцены». «Я не сделала ничего плохого», — добавила она.

Примечательно, что «Сакральные игры» — первый сериал Netflix, созданный в Индии. Он представляет собой детективную историю, рассказывающую о полицейском, который с помощью криминального авторитета пытается предотвратить теракт в Мумбаи.

Премьера сериала состоялась 6 июля.