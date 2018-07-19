Ещё
Актрису возмутил присвоенный ей титул порнозвезды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Актрису возмутил присвоенный ей титул порнозвезды 

Ридус 19 июля 2018
Индийская актриса Раджшри Дешпанде, известная по британскому сериалу «МакМафия», выразила свое негодование по поводу присвоения ей в соцсетях титула порнозвезды.
Поводом для этого послужил появившийся в интернете 30-секундный фрагмент из сериала Netflix «Сакральные игры» (Sacred Games), в котором гангстер занимается любовью со своей женой (ее сыграла Дешпанде).
Некоторые пользователи назвали эту сцену порнографической, а актрису — порнозвездой. При этом ее еще и устыдили.
Дешпанде естественно была возмущена такой реакцией и призвала юзеров осторожнее обращаться с видеоматериалом, вырванным из контекста. «Технологии — это оружие, способное как спасать, так и уничтожать», — заявила она.
«Почему мне должно быть стыдно? — цитирует актрису Би-би-си. — Я полностью на стороне своей героини и уверена в важности этой сцены». «Я не сделала ничего плохого», — добавила она.
Примечательно, что «Сакральные игры» — первый сериал Netflix, созданный в Индии. Он представляет собой детективную историю, рассказывающую о полицейском, который с помощью криминального авторитета пытается предотвратить теракт в Мумбаи.
Премьера сериала состоялась 6 июля.
Ридус: последние новости
Мария Бутина — «красный воробей» Голливуда в войне против Трампа Массовая культура, которую мы потеряли Хорватский тренер обратил внимание на происхождение 13 французских игроков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках3
Названо самое популярное видео 90-х11
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение