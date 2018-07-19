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СМИ: режиссер фильма «Вечный зов» Валерий Усков перенес операцию
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СМИ: режиссер фильма «Вечный зов» Валерий Усков перенес операцию 

Газета.Ru 19 июля 2018
Фото: Газета.Ru
В Москве прооперировали режиссера Валерия Ускова — автора фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов».
Как сообщает телеграм-канал Mash, 85-летнему Ускову провели хирургическую процедуру на сонных артериях.
Сейчас Усков в стабильном состоянии находится в реанимации.
Валерий Усков — народный артист РСФСР (1983), лауреат Государственной премии СССР (1979). В 1955 году окончил историко-филологический факультет УрГУ, в 1963 году — режиссерский факультет ВГИКа (мастерская И. П. Копалина). В 1961—1963 годах был режиссером Свердловской киностудии, с 1964 года — киностудии «Мосфильм». Ставил спектакли в МХАТе им. М. Горького и др.
С 1963 по 2015 год работал совместно с троюродным братом Владимиром Краснопольским, отпраздновавшим в этом году 85-летие.
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