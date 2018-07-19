Умерла дизайнер костюма Супермена

В возрасте 78 лет от инсульта скончалась художник по костюмам Ивонн Блейк. Об этом сообщает El Pais.

Она участвовала в создании многих знаменитых фильмов, однако больше всего известна как дизайнер костюма Супермена, который впервые одел Кристофер Рив в картине Ричарда Доннера 1978 года.

Блейк также создавала костюмы для таких лент, как « Иисус Христос — Суперзвезда», «Куда приводят мечты», «Плоть + кровь» и «Четыре мушкетера».

В 1972 году она была удостоена «Оскара» за костюмы к фильму «Николай и Александра». В ее активе также четыре высшие испанские кинопремии «Гойя».

Блейк родилась в 1940 году в Манчестере, Англия. Однако большую часть жизнь она провела в Испании, где одно время занимала пост президента Испанской киноакадемии.