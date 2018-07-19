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Умерла дизайнер костюма Супермена
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Умерла дизайнер костюма Супермена 

Ридус 19 июля 2018
В возрасте 78 лет от инсульта скончалась художник по костюмам Ивонн Блейк. Об этом сообщает El Pais.
Она участвовала в создании многих знаменитых фильмов, однако больше всего известна как дизайнер костюма Супермена, который впервые одел Кристофер Рив в картине Ричарда Доннера 1978 года.
Блейк также создавала костюмы для таких лент, как «Иисус Христос — Суперзвезда», «Куда приводят мечты», «Плоть + кровь» и «Четыре мушкетера».
В 1972 году она была удостоена «Оскара» за костюмы к фильму «Николай и Александра». В ее активе также четыре высшие испанские кинопремии «Гойя».
Блейк родилась в 1940 году в Манчестере, Англия. Однако большую часть жизнь она провела в Испании, где одно время занимала пост президента Испанской киноакадемии.
Работала с такими выдающимися режиссерами, как Франсуа Трюффо, Милош Форман, Пол Верховен, Питер Богданович и Ричард Лестер.
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