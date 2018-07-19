Фото: Леонардо ДиКаприо и Энсел Элгорт играют в волейбол в перерыве между съемками 

Будни Леонардо ДиКаприо расписаны буквально по минутам, однако актер всегда найдет время, чтобы немного развлечься с друзьями. На днях он был замечен на пляже играющим в волейбол с Энселом Элгортом. Большинство поклонников этих звезд даже не подозревало, что они знакомы, ведь Элгорт и ДиКаприо никогда раньше не пересекались на съемочных площадках.
В отличие от своих друзей, Лео не стал снимать футболку даже в 30-градусную жару, зато Элгорт продемонстрировал неплохую спортивную фигуру и хорошие навыки игры в волейбол. Молодой пассии ДиКаприо на пляже в Малибу замечено не было, видимо, актер не стал приглашать свою девушку в компанию друзей. Удивительно, но и давнего друга Лео Лукаса рядом с ним тоже не наблюдалось… Напомним, что сейчас ДиКаприо занят на съемках нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где он играет главную роль на пару с Брэдом Питтом.
попкорнnews