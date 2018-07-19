Сиквел «Zомбилэнда» выйдет спустя 10 лет

Сиквел «Zомбилэнда» выйдет через десять лет после оригинального фильма

Студия Sony определилась с датами премьер сразу нескольких громких проектов, сообщает Screenrant. Фильм "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2", в котором сыграет оригинальный каст включая Вуди Харрельсона Эмму Стоун , выйдет на экраны 11 октября 2019 года — к десятилетию предыдущего хоррора о зомби. Известна и дата премьеры одного из самых ожидаемых фильмов 2019 года — "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино . Изначально премьера должна была состояться 9 августа 2019 года — в годовщину убийства жены Романа Полански , которое играет важную роль в сюжете картины, но от этой идеи отказались, и кино выйдет раньше — 26 июля 2019-го. "Маленькие женщины" Греты Гервиг выйдут в прокат 25 декабря 2019 года. Экранизация комиксов "Бладшот" увидит свет 21 февраля 2020 года.