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Сиквел «Zомбилэнда» выйдет спустя 10 лет
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Сиквел «Zомбилэнда» выйдет через десять лет после оригинального фильма 

Газета.Ru 19 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Студия Sony определилась с датами премьер сразу нескольких громких проектов, сообщает Screenrant.
Фильм "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2", в котором сыграет оригинальный каст включая Вуди Харрельсона и Эмму Стоун, выйдет на экраны 11 октября 2019 года — к десятилетию предыдущего хоррора о зомби.
Известна и дата премьеры одного из самых ожидаемых фильмов 2019 года — "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Изначально премьера должна была состояться 9 августа 2019 года — в годовщину убийства жены Романа Полански, которое играет важную роль в сюжете картины, но от этой идеи отказались, и кино выйдет раньше — 26 июля 2019-го.
"Маленькие женщины" Греты Гервиг выйдут в прокат 25 декабря 2019 года. Экранизация комиксов "Бладшот" увидит свет 21 февраля 2020 года.
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