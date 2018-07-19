Самый дерзкий плагиат в кинематографе 

Принято считать, что кинематограф родился в 1895 году. За прошедшие 120 лет снято столько фильмов, что новые сюжеты найти практически невозможно. Создатели кино часто не затрудняют себя поиском новых сюжетов, а беззастенчиво используют старые и даже почти не вносят изменений.
1. «Остров» 2005 года режиссёра Майкла Бэя почти полностью повторяет триллер «Части: ужас клонов», который сняли в 1979 году. «Остров» провалился в прокате, а киностудии пришлось заплатить отступные, чтобы авторы «Частей» не подавали в суд.
2. «Напролом» 2011 года, поставленный режиссёрами Джейсом Мэтером и Стивеном Сент-Леджером. Зрители увидели, что сюжет картины почти в точности повторяет сюжет ленты 1981 года «Побег из Нью-Йорка», которую создал Джон Карпентер. Заметил этот факт и сам Карпентер. Он подал в суд на автора сценария Люка Бессона.
3. «За пригоршню долларов» 1964 года Серджио Леоне. Этот вестерн открыл Леоне путь к славе и действительно стал одной из ярчайших лент века, но была одна проблема. Сюжет творения Леоне один в один повторил сюжет фильма японца Акиры Куросавы «Телохранитель», который был снят тремя годами ранее. Куросава после судебных разбирательств получил 15% от мировых сборов вестерна Серджио Леоне.