Самый дерзкий плагиат в кинематографе

Принято считать, что кинематограф родился в 1895 году. За прошедшие 120 лет снято столько фильмов, что новые сюжеты найти практически невозможно. Создатели кино часто не затрудняют себя поиском новых сюжетов, а беззастенчиво используют старые и даже почти не вносят изменений.

1. «Остров» 2005 года режиссёра Майкла Бэя почти полностью повторяет триллер «Части: ужас клонов», который сняли в 1979 году. «Остров» провалился в прокате, а киностудии пришлось заплатить отступные, чтобы авторы «Частей» не подавали в суд.

2. «Напролом» 2011 года, поставленный режиссёрами Джейсом Мэтером и Стивеном Сент-Леджером . Зрители увидели, что сюжет картины почти в точности повторяет сюжет ленты 1981 года «Побег из Нью-Йорка», которую создал Джон Карпентер . Заметил этот факт и сам Карпентер. Он подал в суд на автора сценария Люка Бессона