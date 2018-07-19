Массовая культура, которую мы потеряли

Как все-таки изменилась сейчас массовая культура по своей идеологии в худшую сторону.

Недавно посмотрел отличный фильм 1989 года режиссера Джона Ирвина «Ближайший родственник».

Фильм воспевает соль американской земли — тружеников-дикси из маленького города в глубинке. У них простые ценности — труд, Библия и семья. Друг за друга они готовы порвать.

Герой Патрика Суэйзи уезжает в Чикаго, где становится успешным полицейским. Лиам Нисон остается дома, чтобы работать на своей земле, проводя свободное время в охоте.

Когда их младшего брата, водителя грузовика, убивают сицилийцы, братья снова объединяют свои усилия, чтобы наказать мафию, а вся их многочисленная родня приезжает в Чикаго, чтобы дать мафиози решительный бой.

Фильм однозначно воспевает мужественного консервативного мужика с оружием с руках. У настоящего мужчины должна быть любимая жена, дети, свой дом на своей земле, свое оружие, чтобы защищать свою собственность и семью. Такими и были люди, создавшие Россию и Америку, крутые мужики с Библией в одной руке и винтовкой в другой.

Прошло всего каких-то 30 лет, и нам уже навязывают совершенно другую извращенную систему ценностей. В ней главное зло — именно консервативные законопослушные мужчины. А герои — трансгендеры, наркоманы, нелегальные мигранты или преступники. Как, например, в сериале «Восьмое чувство» сестер Вачовски, где положительных персонажей среди героев практически нет.

Боюсь, скоро мы увидим нормальных положительных героев только в ретро-фильмах. На кинофестивалях хорошие картины, не раскрывающие проблему какого-либо меньшинства, уже давно лишены шансов на награду.