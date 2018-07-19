Супруга Валерия Ускова подтвердила слухи об операции режиссера

Жена режиссера Валерия Ускова Наталья Челобова рассказала об операции, которую перенес ее супруг. В разговоре с «360» она поделилась, что в процессе возникли определенные трудности.

Это такая сложная была операция. Еще впереди отход от наркоза, говорить какие-то определенные вещи еще рано. Но закончилось вроде бы все благополучно, слава богу. Но врач, который это делал, говорил, что возникли определенные проблемы. Будем ждать, надеяться, молиться

Наталья Челобоважена Валерия Ускова.

По словам жены Валерия Ускова, операция действительно проводилась на сонной артерии. Сейчас режиссер находится в реанимации.

85-летний Валерий Усков срежиссировал несколько десятков картин. Зрители давно любят и ценят его главные работы — фильмы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Две судьбы».

В Красноярске прошла тяжелейшая операция на сердце. Местные медики прооперировали пациентку с серьезным диагнозом ‐ расслоение торакоабдоминального отдела аорты. Операция длилась 12 часов.