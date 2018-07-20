Ди Каприо и Питт рассматривалась на роли возлюбленных в «Горбатой горе»

Режиссер Гас Ван Сент , который первым собирался снять адаптацию рассказа «Горбатая гора», признался, что не сделал это из‐за неудачного кастинга, передает телеканал «360».

Об этом сообщил портал IndieWire.

"Никто не соглашался на это. Когда я работал над фильмом, я чувствовал, что ему необходимы известные артисты. Но ничего не получалось", — посетовал американский кинорежиссер.