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Ди Каприо и Питт рассматривалась на роли возлюбленных в «Горбатой горе»
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Ди Каприо и Питт рассматривалась на роли возлюбленных в «Горбатой горе» 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Версия
Режиссер Гас Ван Сент, который первым собирался снять адаптацию рассказа «Горбатая гора», признался, что не сделал это из‐за неудачного кастинга, передает телеканал «360».
Об этом сообщил портал IndieWire.
Ван Сент заявил, что хотел видеть в своей картине голливудских звезд, но все отказывались играть в «первом в истории кино гей-вестерне». По его задумке, главные роли ковбоев-любовников должны были исполнить Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Однако они отклонили предложение режиссера. Тоже самое ему сказали актеры Мэтт Дэймон и Райан Филлипп.
"Никто не соглашался на это. Когда я работал над фильмом, я чувствовал, что ему необходимы известные артисты. Но ничего не получалось", — посетовал американский кинорежиссер.
Драма «Горбатая гора» основана на одноименном рассказе американской писательницы Энни Пру. Произведение было опубликовано в 1997 году. В итоге режиссером картины стал тайваньский кинематографист Энг Ли. Главные роли достались Хиту Леджеру и Джейку Джилленхолу. Премьера ленты состоялась в 2005 году. «Горбатая гора» получила три премии «Оскар», четыре премии BAFTA, четыре «Золотых глобуса» и главный приз Венецианского кинофестиваля.
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