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В Волгограде проходят съемки четырех короткометражных киноновелл
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В Волгограде проходят съемки четырех короткометражных киноновелл 

АиФ Волгоград 19 июля 2018
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде проходят съемки четырех короткометражных киноновелл, объединенных общей идеей и концепцией, которые являются составляющими одного фильма. Снимает их компания LMmediagroup.
По словам режиссера-постановщика Михаила Кощина, в основе сюжета картин — истории о простых людях и взаимовыручке. Здесь будут и погони, и романтические свидания, путешествие во времени и чрезвычайные ситуации на производстве. Роли в фильме исполнят непрофессиональные актеры — инженеры, юристы, бухгалтеры, рабочие. Съемки проходят в парках, скверах, на набережной, во дворах жилых домов, заводах, больницах, на стадионах «Зенит» и «Темп». Над фильмом работают профессионалы из разных городов России, к примеру, кинооператор Сергей Емеров. Он снимает документальные и игровые фильмы, телепроекты. Второй режиссер, Андрей Русских, — номинант премии ТЭФИ, автор десятков документальных лент о самых отдалённых уголках нашей страны. По данным компании LMmediagroup, завершить картину планируется уже на следующей неделе, после чего начнется монтаж. Премьера фильма состоится в сентябре на закрытом кинофестивале в Волгограде.
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