Таинственные фильмы с необычными существами

Фэнтези-фильмы с необычными существами

Фильмы для тех, кто любит таинственные миры и загадочных существ.

Бесконечная история

Кадр из фильма "Бесконечная история"

Хотя этот фильм был снят давно относительно всех остальных в этой подборке, он не менее интересный и загадочный, чем современные фантастические истории. К тому же графика в нем отличная: посмотрите, как нарисован Дракон удачи Фалькор из страны Фантазии.

Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Платяной шкаф

Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Платяной шкаф"

Было бы странно, если бы мы не упомянули в нашей фэнтезийной подборке "Хроники Нарнии". Конечно, во всех фильмах про волшебную страну полно удивительных существ, но отдельно хочется отметить фавна Тумнуса в исполнении актера Джеймса Макэвоя. Очень необычный и противоречивый герой, который живет в уютном доме в скале.

Лабиринт фавна

Кадр из фильма "Лабиринт фавна"

В этом фильме тоже есть фавн, только выглядит он менее дружелюбно. Нельзя с уверенностью сказать, что Фавн играет отрицательную роль, но после встреч с ним главная героиня всегда была напугана.

Кадр из фильма "Лабиринт фавна"

Еще в "Лабиринте фавна" есть Бледный человек. От него становится страшно по-настоящему! Ходят слухи, что он напугал даже короля ужасов Стивена Кинга

Кстати, играет двух этих существ один и тот же актер — Даг Джонс

Там, где живут чудовища, 2009

Кадр из фильма "Там, где живут чудовища"

Спайк Джонс, 2009

Этот семейный фильм больше подходит для просмотра с детьми, несмотря на "пугающее" название. Сюжет рассказывает о мальчике, которого не понимают ни мама, ни сестра, поэтому в отчаянии он решает сбежать из дома и попадает на остров с чудовищами. Интересная и поучительная фэнтези-история со счастливым финалом.

Страшные сказки, 2015

Кадр из фильма "Страшные сказки"

Маттео Гарроне, 2015

Очень красивый и интересный фильм, который поделен на несколько историй про разные сказочные королевства. Одна из них рассказывает о том, как Король Диких Гор из сумасбродства решил выдать замуж единственную дочь Виолетту за того, кто догадается, чья шкура висит в тронном зале. Победителем оказался обладающий отличным обонянием великан-людоед. Обозленный на весь мир, но при этом очень одинокий великан уносит девушку в свою пещеру в скалах.

На самом деле в этом фильме есть еще много интересных героев, кроме людоеда: Королева Долины Туманов, которой приходится есть сердце морского чудища, две старухи, мечтающие стать молодыми, блоха размером со свинью, которая умирает от патологии дыхания.

Форма воды

Кадр из фильма "Форма воды"

Гильермо дель Торо, 2017

Фэнтезийная мелодрама рассказывает трогательную историю любви немой Элайзы, которая работает уборщицей в секретной военной лаборатории в Балтиморе, и необычного существа — человека-амфибии, пойманного в реке Южной Америки. Режиссер фильма тот же, что и у "Лабиринта фавна", а главного героя играет тот же актер, который играл Фавна и Бледного человека. Возможно, поэтому амфибия немного напоминает Фавна и этим поначалу пугает зрителя, но по мере того, как разворачивается сюжет, к главному герою нельзя не проникнуться. Кстати, картина получила четыре "Оскара" в прошлом году.