Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью 

Чтобы достоверно воплотить персонажа на экране, актёрам приходится менять внешность. Пластический грим не всегда помогает, так что артистам нужно набирать вес или худеть, чтобы вжиться в роль. Эти исполнители настолько радикально изменились, что не все зрители узнали их.
1. Шарлиз Терон набрала 15 кг, чтобы сыграть убийцу-маньяку в триллере «Монстр».
2. Рене Зеллвегер дважды набрала и сбросила 15 кг ради роли очаровательной простушки Бриджит Джонс.
3. Бенисио Дель Торо ради съёмок в комедийной драме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» поправился на 20 кг.
4. Мэттью Фокс сыграл убийцу в детективе «Я, Алекс Кросс», но перед этим похудел на 20 кг.
5. Мэтт Деймон в одном из первых фильмов «Мужество в бою» показался совершенно измождённым. Для этой роли он за 3 месяца похудел на 20 кг. Впрочем, спустя 10 лет, снимаясь в картине «Информатор», актёр набрал 15, что ему понравилось куда больше.
6. Винсент Д’Онофрио поправился до 130 кг, чтобы попасть в драму о вьетнамской войне «Цельнометаллическая оболочка».
7. Том Хэнкс сбросил 14 кг, чтобы стать похожим на больного СПИДом гомосексуалиста в фильме «Филаделфия». Спустя несколько лет артист повторил опыт для ленты «Изгой».
8. Джаред Лето сыграл транссексуала с ВИЧ в «Далласком клубе покупателей», предварительно похудев на 13кг, а вот для того, чтобы изобразить убийцу Джона Леннона в байопике «Глава 27», ему понадобилось потолстеть на 30 кг.