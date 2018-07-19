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Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
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Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью 

Рамблер 2 часа назад
Чтобы достоверно воплотить персонажа на экране, актёрам приходится менять внешность. Пластический грим не всегда помогает, так что артистам нужно набирать вес или худеть, чтобы вжиться в роль. Эти исполнители настолько радикально изменились, что не все зрители узнали их.
1. Шарлиз Терон набрала 15 кг, чтобы сыграть убийцу-маньяку в триллере «Монстр».
2. Рене Зеллвегер дважды набрала и сбросила 15 кг ради роли очаровательной простушки Бриджит Джонс.
3. Бенисио Дель Торо ради съёмок в комедийной драме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» поправился на 20 кг.
4. Мэттью Фокс сыграл убийцу в детективе «Я, Алекс Кросс», но перед этим похудел на 20 кг.
5. Мэтт Деймон в одном из первых фильмов «Мужество в бою» показался совершенно измождённым. Для этой роли он за 3 месяца похудел на 20 кг. Впрочем, спустя 10 лет, снимаясь в картине «Информатор», актёр набрал 15, что ему понравилось куда больше.
6. Винсент Д’Онофрио поправился до 130 кг, чтобы попасть в драму о вьетнамской войне «Цельнометаллическая оболочка».
7. Том Хэнкс сбросил 14 кг, чтобы стать похожим на больного СПИДом гомосексуалиста в фильме «Филаделфия». Спустя несколько лет артист повторил опыт для ленты «Изгой».
8. Джаред Лето сыграл транссексуала с ВИЧ в «Далласком клубе покупателей», предварительно похудев на 13кг, а вот для того, чтобы изобразить убийцу Джона Леннона в байопике «Глава 27», ему понадобилось потолстеть на 30 кг.
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