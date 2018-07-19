Что покажут на кинофестивале «Молибденовый лопух-2018»?

Фестиваль состоится в клубе горняков Гурьевска в августе.

Как рассказала координатор фестиваля Ольга Васильева , посмотреть короткометражки можно будет с 14 по 18 августа в городском клубе горняков Гурьевска. Вход по-прежнему свободный. Свои фильмы прислали режиссёры-любители из десяти городов России и Украины.

«Тенденция конкурсного «малокартинья» последних лет, характерная для большинства фестивалей любительского кино, всё ещё актуальна. Но в этот раз две местные детские киностудии («Мир кино» и «Кино-Класс!») совершили настоящий прорыв, изрядно пополнив конкурсную программу. Полтора десятка гурьевских работ!» — говорит Ольга Васильева.

Всего же на сегодняшний день в копилке фестиваля около сорока конкурсных и внеконкурсных фильмов, которые традиционно включены в четыре раздела: документальное, анимационное, музыкальное и игровое кино. Каких-то доминирующих тем в сюжетах нет, но по-прежнему большому зрительскому жюри (а это 27 человек в каждый конкурсный день) предстоит изрядно потрудиться, определяя лучших в 25-ти номинациях. А завоевать приз зрительских симпатий теперь могут авторы не только конкурсных, но и внеконкурсных работ.