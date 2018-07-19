Лучшие супергеройские фильмы 2018 года

Подошла очередь предварительных итогов в супергеройском жанре, список будет регулярно пополняться, так что следите за обновлениями!

Черная Пантера + дополнительные материалы

Черная Пантера + дополнительные материалы

Сольник про новичка киновселенной Marvel Т’Чаллу, который впервые появился в фильме «Первый мститель: Противостояние». События в «Черной пантере» продолжат сюжет «Противостояния»: лишившись отца, молодой король Ваканды вынужден вернуться в родную страну, чтобы отвоевать свой трон у врагов, претендующих на престол. Дэдпул 2 Дэдпул 2 Продолжение истории супергероя-болтуна Дэдпула. В новом фильме, помимо знакомых нам Сверхзвуковой Боеголовки и Колосса, ряды союзников Пула пополнили двое его комиксных напарников — Кейбл в исполнении Джоша Бролина и Домино, роль которой сыграла Зази Битц. Человек-муравей и Оса Человек-муравей и Оса В сиквеле «Человека-муравья» главный герой, Скотт Лэнг, изо всех сил пытается балансировать между жизнями отважного супергероя и заботливого отца. Выбор помогают сделать доктор Хэнк Пим и Хоуп Ван Дайн, которые обращаются к Лэнгу с новой миссией. Мстители: Война бесконечности

Мстители: Война бесконечности

Суперзлодей космических масштабов Танос хочет собрать шесть камней Бесконечности, чтобы инкрустировать ими перчатку и сделать из нее мощный гаджет, повелевающий Вселенной. С этой амбициозной целью он прибывает на Землю и сталкивается с сопротивлением объединенных супергеройских сил — Мстителей, Стражей Галактики, доктора Стрэнджа и прочих. Суперсемейка 2 Суперсемейка 2 У Эластики новая работа, а Мистер Исключительный посвящает себя детям. Это непросто, потому что дочка Фиалка вступила в переходный период и на всех огрызается, а малыш Джек-Джек проявляет странные неконтролируемые суперспособности.