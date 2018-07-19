Известный режиссер попал в реанимацию 

Режиссёр Валерий Усков попал в реанимацию одной из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в реанимацию режиссера отправили после сложной операции на сонных артериях. Врачи заявили, что сейчас 85-летний Усков находится в стабильном состоянии.
Народный артист РСФСР Валерий Усков окончил режиссёрский факультет ВГИКа и позже начал работать на киностудии «Мосфильм».
Среди его работ — телесериал-сага «Тени исчезают в полдень», многосерийный фильм «Вечный зов», мини-сериал «Ермак», сериал «Две судьбы» и другие. Большинство фильмов снял вместе с троюродным братом Владимиром Краснопольским.