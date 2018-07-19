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Бонд впервые за 20 лет столкнется с русским противником
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Бонд впервые за 20 лет столкнется с русским противником 

Газета.Ru 19 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Агент 007 Джеймс Бонд впервые за последние 20 лет столкнется с русским противником, сообщает The Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
На роль противника Бонда в очередном продолжении «бондианы» кинопродюсеры ищут актера 30-60 лет, выходца из России или с Балкан, который сможет сыграть «харизматичного, влиятельного, изобретательного, холодного и мстительного» персонажа.
Вероятно, русской будет и подруга Джеймса Бонда: в новой картине заявлена русская героиня, владеющая боевыми навыками, «умная, смелая, веселая, яростная и очаровательная».
В последний раз злодей из России появлялся в фильме о суперагенте Бонде «И целого мира мало» в 1999 году. Тогда Бонду в исполнении Пирса Броснана противостоял экс-агент КГБ Виктор Зокас, которого сыграл Роберт Карлайл.
25-й фильм «бондианы» выйдет на экраны в конце 2019 года, его режиссером стал Дэнни Бойл. Бонда снова сыграет Дэниэл Крейг, а заглавную песню, вероятно, запишет Дуа Липа.
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