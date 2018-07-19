Создатели «Астрала» снимут фильм про робота-убийцу

Джеймс Ван и Джейсон Блум , создатели всех четырех фильмов франшизы «Астрал», объединились для съемок нового хоррора под названием «M3GAN».

Сюжет развернется вокруг талантливого робототехника, который создает робота с искусственным интеллектом для своей осиротевшей племянницы. Новая игрушка, запрограммированная заботиться о девочке, слишком буквально принимает свое предназначение… И последствия ее действий будут ужасные.

Ван и Блум закреплены за проектом в качестве продюсеров. Режиссирует «техно-хоррор-триллер» австралиец Джерард Джонстоун («Привязанные к дому») по сценарию Акелы Купер («Американская история ужасов»).

Елизавета Бережная