Проект о показе фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается разрешить показ фильмов на проводимых в РФ международных кинофестивалях без прокатных удостоверений.

Согласно пояснительной записке к документу, действующая в законодательстве норма о штрафах за прокат или показ фильмов без прокатного удостоверения создает ряд проблем для представителей киносообщества.

«Под штрафные санкции попадают организаторы кинофестивалей, проводимых на территории Российской Федерации, поскольку прокатные удостоверения могут отсутствовать у фильмов не только зарубежного, но и у большинства фильмов отечественного производства. Как правило, фильмы, представляемые на кинофестивали, являются режиссерскими версиями и создаются в единственном экземпляре исключительно для фестивального показа», — уточняется в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и разрешить на кинофестивалях показ фильмов без прокатных удостоверений.

При этом отмечается, что демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна только на проводимом на территории Российской Федерации международном кинофестивале, включенном в перечень кинофестивалей, который имеет конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов, и общая продолжительность которого составляет не более 10 дней, при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более двух раз.

Помимо этого, законопроектом предлагается установить, что прокатное удостоверение не будет требоваться при осуществлении показа любого фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению.

Принятыми во втором чтении поправкам предлагается дополнить перечень направлений деятельности федерального органа исполнительной власти в области кинематографии положением о ежегодном утверждении перечня проводимых на территории РФ международных кинофестивалей в соответствии с порядком и критериями отнесения кинофестивалей к международным кинофестивалям, определяемыми правительством РФ

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования.